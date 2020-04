S.Ninfa. Predisposto il bilancio di previsione 2020. Dopo l'esame dei revisori, andrà in Consiglio Comunale

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-17

La Giunta municipale, nella sua ultima seduta, ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020 che adesso andrà all'esame del collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza e successivamente del Consiglio comunale per il placet definitivo.

Anche quest'anno, quindi, il Comune di Santa Ninfa si appresta ad essere tra i primissimi in Sicilia a dotarsi dello strumento finanziario. Un risultato ribadito dal sindaco Giuseppe Lombardino (nella foto), che sottolinea come, ancora una volta, «venga garantita la copertura di tutti i servizi, da quelli sociali alla scuola, dalla viabilità al verde».

Sono state peraltro inserite le risorse economiche stanziate dalla Regione per mitigare gli effetti economici dell'epidemia causata dal coronavirus. Somme che, diversamente da quelle erogate dal governo nazionale tramite la Protezione civile, dovranno prima transitare dall'apposito capitolo di bilancio per poter essere utilizzate.

Serviranno per l'erogazione di buoni-spesa per le famiglie bisognose che non percepiscono il reddito di cittadinanza o altri sussidi come gli ammortizzatori sociali. Si tratta comunque, come precisa Lombardino, «di un bilancio provvisorio, che andrà emendato e integrato tenendo soprattutto conto dell'evoluzione dell'epidemia».

Il bilancio dell'ente prevede entrate e spese complessive per circa 40 milioni di euro e tiene conto anche del risultato di amministrazione presunto (in attesa del consuntivo) relativo al 2019 per quasi tre milioni (2.976.282 euro per la precisione), che però sono quasi interamente accantonati a copertura prudenziale dei crediti di dubbia esigibilità, delle eventuali perdite delle società partecipate e della soccombenza nei contenziosi legali.

Nella stessa seduta l'organo esecutivo ha approvato il Dup, il Documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l'anno in corso. Anch'esso andrà all'esame del Consiglio comunale, che dovrà farlo proprio.