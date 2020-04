Le telecamere della RAI dentro l'ex cementificio che ospita i migranti. "Contesto insostenibile"

del 2020-04-18

I migranti che vivono nell'ex cementificio "Calcestruzzi Selinunte" chiedono condizioni migliori. A causa del coronavirus, sono senza lavoro e le condizioni di vita dell'accampamento non sono le migliori in generale, ancor di più con l'emergenza sanitaria in atto. Il sindaco Alfano ai microfoni della RAI ha dichiarato che dovrebbero essere i datori di lavoro a farsi carico anche dell'ospitalità.

Secondo il servizio, sarebbero circa un centinaio le persone a vivere senza servizi primari quali acqua e luce, e in gran parte svolgenti lavoro in regola nelle campagne. Uno di loro ha precisato che trascorrono il tempo ognuno nella propria baracca per evitare assembramenti. Ad esprimere preoccupazione per le condizioni in cui vivono i migranti anche l'Asp di Trapani.

