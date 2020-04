Consegne a domicilio in Sicilia anche la domenica, ok attività motoria vicino casa. Ecco cosa prevederà l'Ordinanza di Musumeci

del 2020-04-18

Annunciati dal Presidente Musumeci i primi alleggerimenti in Sicilia delle misure di contenimento del coronavirus che troveranno applicazione con una ordinanza di prossima emanazione. Il Presidente ha annunciato che i disabili con accompagnatore potranno fare una passeggiata nelle vicinanze della propria casa, le consegne a domicilio dei generi alimentari potranno avvenire anche nei giorni festivi e nelle domeniche. Consentita anche la cura dell'orto, del podere e la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione estiva. Sarà possibile anche l'attività motoria ma sempre nelle vicinanze della propria abitazione.

Gli stabilimenti balneari potranno avviare le attività di manutenzione mentre la Sicilia resta ancora blindata, consentita solo una corsa in più sullo stretto di Messina per evitare disagi ai pendolari e in particolare al personale sanitario.