"Tanti gli sciacalli e le 'oscurità' a CVetrano. Ma continuiamo a lottare..". "Sfogo" social dell'Ass. Parrino

del 2020-04-19

Una lettera pubblica di risposta che è anche un piccolo sfogo dell'Assessore Giovanni Parrino, 35 anni, con delega alle Politiche sociali, tema quanto mai delicato in queste settimane di emergenza COVID in una città che, ancor prima di questa epidemia, presentava già numerosi casi di famiglie in difficoltà. Ad una sua amica che gli poneva un quesito riguardante la sua precedente esperienza lavorativa in una ONG in Africa lo stesso Parrino ha così risposto:

"Scappare, non rispettare l'impegno preso di fronte alla cittadinanza potrebbe sembrare la soluzione più facile di fronte ai problemi che una città deve affrontare. "Una amica mi chiede se quando pubblico foto di me in Africa non mi viene voglia di scappare da Castelvetrano, soprattutto come Assessore....

In effetti è davvero molto dura... a Castelvetrano riesco ad andare avanti nel mio ruolo di Assessore solo con lo stesso spirito da "missionario" che avevo in Africa, qualcosa mi spinge ancora ad andare avanti anche se non ti nego che spesso mi assale la tristezza e la frustrazione per la cattiveria e il marcio che ci circonda.

A volte sono così deluso che sento e credo che questa città non mi merita, sicuramente io, come te, come molti altri, non ci meritiamo le "oscurità" e le problematiche di questa città; poi penso a tutte le persone innocenti, a tutte le persone per bene, a tutte le innumerevoli vittime di varie ingiustizie che negli anni si sono protratte... al fatto che, forse non tutti si rendono conto, quando le cose mal funzionano..siamo tutti noi, sono i nostri figli le prime vittime dello stesso "sistema" per cui anche coloro che speculano/approfittano dovrebbero comprendere che il prezzo da pagare rimane davvero alto.

Il prezzo è stato quello di convivere con montagne di spazzatura, veder disperdersi nel "nulla" le nostre risorse e le nostre bellezze...il prezzo è di vedere i nostri figli partire lontano e non tornare..

Purtroppo ci sono conseguenze che sono anche peggiori di tutto ciò... e poi penso ancora, penso, di voler diventare papà, che i miei figli possano crescere con orgoglio e fierezza nella mia stessa terra, Terra stupenda che, nonostante tutto, amo follemente... e vado avanti... Penso (portando il bagaglio delle mie esperienze in giro per il mondo) a quante cose meravigliose si potrebbero realizzare....

Penso che c'è troppo "schifezza" ma anche troppa Bellezza.... La sera torno a casa dopo giornate cariche di problemi e situazioni risolte e/o da risolvere, fra l'ammirazione, la comprensione, il rispetto, la mancanza di rispetto, l'incomprensione, gli affanni, il pregiudizio e il giudizio talvolta opportuno talvolta insensato, fazioso o strumentale della gente... torno a casa a volte stravolto, a volte felice, a volte preoccupato ma fiero, anche se ferito...curo in silenzio e con amore le mie ferite, riposo, non sempre ben riposo, di giorno poi mi trasformo in "guerriero della luce" e combatto...

Mi uccideranno? morirò per le troppe ferite o per sfinimento? Oppure trionferò? Trionferemo?

Sono una persona molto ottimista ma purtroppo anche realista... senza il Risveglio e il Contributo di tutta la gente "Buona", "Onesta" intellettualmente e moralmente, questa terra ha ancora poche speranze... Troppi sono ancora gli sciacalli, le iene, gli avvoltoi che cercano di fare vittime e di nutrirsi delle loro carni.

Bisogna essere coesi e compatti, i "Buoni" non si devono disperdere o distrarre... le bestie sono sempre in agguato, Affamate, pronte ad uccidere... La verità è che nella nostrana politica in passato qualcuno si è abbuffato di magazzini ben pieni di delizie, marmellata e caramelle...

Siamo arrivati noi e abbiamo trovato solo una piccola sacca di caramelle di cui dentro alcune avvelenate (messe apposta? o sono semplicemente andate a male?) dentro la sacca qualche talpa e qualche topo.... e scartiamo le caramelle, le analizziamo senza la minima tentazione o volontà di mangiarne neppure una... la poca marmellata e le caramelle buone che rimangono sono da suddividere con attenzione ad una città intera...

E continuiamo a "lottare" con quella grande volontà di riempire il magazzino, e non per abbuffarsi ma per sopravvivere e per soddisfare pienamente ed al meglio tutti i bisogni della nostra città...

Scommetto che pur di farci fallire, se un container pieno di risorse, per miracolo, dovesse arrivare per finalmente riempire quel magazzino e risollevare le sorti di questa città, c'è chi è già pronto a farlo saltare in aria, sono pronti a farci saltare!!?!!... E chiudo gli occhi...e guardo al futuro, ma non mi vedo, non ci vedo... però vorrei tanto vederci... vederci tutti insieme, gioiosi, felici, abbracciarci e ballare...

Cara amica, grazie per avermi fatto questa domanda, non è stato il Dott. Giovanni Parrino Assessore alle Politiche Sociali a rispondere, ma Giovanni, un giovane, sempre meno giovane castelvetranese, che per ora ha deciso e continua a decidere di restare...anche nel ruolo di Assessore."