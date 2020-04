"Due molecole per bloccare il Covid-19". Intervista al medico campobellese Giuseppe Cusumano

del 2020-04-19

Non si arresta la corsa alla ricerca di una cura per il virus COVID19. Durante questi giorni di emergenza ed isolamento, si sono susseguiti gli annunci sulla presunta efficacia di alcuni farmaci o sostanze sul terribile virus. Numerosi gli studi a livello mondiale, europeo e nazionale, così come le sperimentazioni valutate.

Anche nel nostro territorio, è stata elaborata una ipotesi sulla cura del Coronavirus, che vede l'impiego di un antibiotico che si chiama azitromicina, sin dai primi sintomi del manifestarsi della malattia. L'autore dello studio è un medico di Campobello di Mazara, il dott. Giuseppe Cusumano.

La redazione di Castelvetranonews ha contattato il dott. Cusumano per saperne di più.

Ci risulta che Lei ha avuto modo di valutare come agisce il Covid19 su qualche paziente. Perchè pensa che l'Azitromicina sia un valido farmaco?

"In tempi non sospetti, avevo visto in due molecole il potenziale per poter bloccare il Covid-19. Le molecole sono l’Idrossiclorochina e l’Azitromicina rispettivamente nei nomi commerciali Plaquenil e Zitromax.

Da un lavoro svolto empiricamente su qualche paziente riconosco il valore insostituibile della Azitromicina, la quale agisce sul microbioma polmonare andando a colpire uno o più di questi batteri: Veillonella, Prevotella, Neisseria e Acinobacter che sono la causa dello sviluppo del COVID-19.

Questi batteri, infettati dal virus fungerebbero da carrier ovvero da trasportatori permettendo al virus di moltiplicarsi in modo esponenziale e di entrare all’interno della cellula polmonare manifestando tutta la sua virulenza. Da qui l’azione sinergica della Azitromicina."

Quale sarebbe la terapia per gli ammalati, secondo i risultati da Lei ottenuti?

"L'impiego della Azitromicina in prima terapia impedisce in modo categorico lo sviluppo esponenziale del Covid-19 Quindi la terapia del covid-19 si basa su tre momenti:

1) Inibizione batterica del microbioma polmonare (Azitromicina)

2) Blocco della cascata infiammatoria con idrossiclorochina

3) Somministrazione di eparina a basso peso molecolare

Se i farmaci dei punti uno e due vengono somministrati ai primi sintomi ed in modo tempestivo non occorre ricorrere all’eparina."

Si ringrazia il dott. Cusumano per la disponibilità nell'esporre la sua ipotesi ai lettori di Castelvetranonews.