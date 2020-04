Tra volontariato e impegno in aiuto del prossimo. Intervista a Irene Cavarretta del CISOM di Trapani

del 2020-04-18

La solidarietà e l'impegno civile in questo particolare periodo arriva da innumerevoli fronti. Il CISOM di Trapani , il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta non è da meno. I volontari di questo gruppo hanno diverse professionalità che mettono a disposizione della comunità .

Dal 1970, anno della sua fondazione, partecipano al soccorso in mare insieme alla Guardia Costiera , hanno soccorso le vittime del terremoto del centro Italia, sono attivi nelle attività caritative e nelle attività socio sanitarie.

Sulla base dell’accordo che il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta ha a livello nazionale con il dipartimento di Protezione Civile dal 1991, anche i gruppi CISOM siciliani hanno iniziato il loro servizio sin dallo scorso 5 febbraio all’aeroporto Fontanarossa di Catania per fare screening ai passeggeri in arrivo. Quando l’emergenza si è spostata in tutta Italia hanno iniziato a collaborare con i Centri Operativi Comunali della Protezione Civile.

Il Vice Capogruppo la dottoressa Irene Cavarretta, di Salemi, ha raccontato ai nostri microfoni l’impegno del gruppo di Trapani nella realizzazione di mascherine donate alla popolazione di Partanna e ai comuni limitrofi.

Nei giorni scorsi hanno donato 50 mascherine alla sezione Avis di Partanna. Il CISOM di Trapani ne sta realizzando altre in collaborazione con alcune attività commerciali della zona e l’aiuto di altri volontari dell’OIPA , che si sono immediatamente attivati nella realizzazione di questo progetto. Auguriamo al CISOM buon lavoro in questo momento di grande difficoltà, e li ringraziamo per il loro impegno nell’aiutare il prossimo.