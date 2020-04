Cvetrano. Domani, celebrazioni sui social per la festa della Madonna della Salute

del 2020-04-18

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del'arciprete don Rino Randazzo, parroco della chiesa "Maria SS. della Salute" di Castelvetrano.

“Cari fratelli e sorelle devoti, nel segno del comune senso di responsabilità che ci è imposto dal nostro dovere di civico, abbiamo accolto in queste settimane, con pazienza ma con consapevole determinazione, i provvedimenti delle Autorità che ci hanno imposto una serie di forti limitazioni.

Lo abbiamo fatto perché ciascuno di noi era ed è tuttora chiamato a dare il suo personale contributo nella lotta alla diffusione della pandemia, che ha trovato nel distanziamento sociale e nella necessità di restare in casa l’unica arma possibile da utilizzare per arginare il contagio.

Tutto questo, come sapete, ha inciso inevitabilmente anche sulla vita della Chiesa. Sono forti nel nostro cuore le emozioni per le celebrazioni del Triduo Pasquale da me celebrate nella nostra chiesa parrocchiale deserta, solamente videotrasmesse via Social Network per tutti voi.

Momenti che entreranno nella storia e resteranno come uno dei simboli più significativi di questo tempo che stiamo vivendo. Dunque, abbiamo dovuto sacrificare anche questo aspetto della nostra quotidianità. Ma andava fatto e va ancora fatto.

Troviamo conforto nella nostra fede. Una fede che abbiamo vissuto nella nostra Chiesa domestica, affidando, nell’intimo dei nostri cuori, in particolare a Maria le nostre preghiere e le nostre invocazioni, affinché, con la Sua potente intercessione, ci ottenesse protezione, liberandoci da questo male.

Tutti voi sapete quanto siamo legati alla Madonna della Salute per tutte le grazie che nei secoli ha elargito alla nostra comunità - soprattutto in tempi e circostanze legate a momenti tragici di pestilenze e di malattie - ma in doverosa obbedienza ai decreti nazionali e alle disposizioni della CEI e della Diocesi quest’anno la festa esteriore della Madonna della Salute non avrà luogo.

Lo facciamo sapendo bene che, in ogni caso, dal momento che siamo ancora in piena emergenza sanitaria, esiste una ragione di opportunità e di buon senso che renderebbe comunque impossibile generare assembramenti di centinaia di persone. Sono dispiaciuto e addolorato.

Ma, in questo momento più che mai, vogliamo affidarci ancora, con devozione e fede, alla nostra Mamma Celeste, perché ci conforti e ci sostenga nella prova. Pertanto così come avvenuto con il Triduo pasquale e con le Messe quotidiane farò in modo che la Madonna entri nelle nostre case attraverso la Celebrazione Eucaristica il giorno delle festa della Madonna - domani domenica 19 aprile alle ore 10.30 - tramite una diretta Facebook sui canali social delle parrocchie dell’Unità Pastorale, trasmessa dalla Chiesa della Salute”.

Don Rino Giuseppe Randazzo