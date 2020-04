Negativo al COVID19, torna a casa il Dottore Tavormina. “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato”

del 2020-04-19

Dopo aver contratto il COVID19 ed essere stato ricoverato presso l'Ospedale “Cervello” di Palermo è tornato a casa, dopo l’esito negativo dei tamponi, il Dottor Antonio Tavormina. Il medico di origine palermitana ma in servizio presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Castelvetrano ha ringraziato le tantissime persone che gli sono state vicine in quasi 30 giorni di ricovero ospedaliero a Palermo.

Con una nota ha voluto, pertanto, esprimere il suo ringraziamento: “Volevo ringraziare in modo veramente affettuoso tutti voi .... indistintamente.... con un abbraccio grandissimo per l’affetto che mi avete fin’ora dimostrato, inatteso e commosso di avervi sentito indistintamente vicino! Vi abbraccio fortissimo uno per uno! Si, nella speranza e certezza che ci vedremo presto! Vi voglio bene”.