“Io, castelvetranese, guarita dal Coronavirus dopo ricovero di 17 giorni. Grazie a personale ospedaliero di Marsala”

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-04-20

(ph. tp24)

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto al telefono la signora Loredana, che è stata dimessa dall'ospedale di Marsala dove si trovava ricoverata da 17 giorni, perché affetta da covid 19 insieme al marito, il quale rimane ancora ricoverato in reparto ordinario, dopo essere stato per 2 settimane circa in rianimazione. L'uomo non è mai stato intubato, ma soltanto assistito nella respirazione. A lui vanno i più sentiti auguri per la completa guarigione e il ritorno a casa tra gli affetti familiari.

La signora Loredana al telefono ci ha risposto in tono sereno, sta bene: è guarita ed è tornata a casa provata ma più forte di prima. Ci tiene a ringraziare di vero cuore tutti i concittadini che hanno avuto pensieri e attenzioni nei loro confronti in queste settimane di ricovero ospedaliero. Sono stati tanti i messaggi di affetto e le telefonate che ha ricevuto. Si è sentita circondata dall'affetto dei castelvetranesi, che si sono stretti intorno alla famiglia.

Ma un ringraziamento particolare la signora Loredana lo vuole rivolgere a tutto il personale dell'ospedale di Marsala, che si è occupato di lei e si continua ad occupare del marito: medici e infermieri. Tutto il personale sanitario è stato molto umano, efficiente ed affettuoso: si è creato un clima di solidarietà umana, che ha toccato il cuore dei pazienti.

È bello sentire queste testimonianze in momenti difficili come quello che stiamo attraversando.

Alla signora Loredana e al marito vanno gli auguri di tutta la redazione di Castelvetranonews. Al personale dell'ospedale di Marsala vanno i complimenti per aver lasciato un segno indelebile nel cuore della paziente.