"Io, cvetranese, nel reparto COVID a Parma tra maschere, sorrisi e una 'promessa' mantenuta". Storia di M. Cristina Orlando

del 2020-04-24

Sotto i camici e dietro le mascherine, in prima linea contro il COVID19, ci sono essere umani, ritrovatisi in guerra improvvisamente, a combattere un nemico sconosciuto e senza cura. La nostra gratitudine sarà eterna, perchè è solo grazie a questi professionisti che il terribile coronavirus ha risparmiato molte vittime.

Numerevoli le testimonianze di operatori sanitari da noi proposte ai lettori, proprio per documentare quanto il loro lavoro sia stato e sia fondamentale per tutti gli italiani. E' la volta di un'infermiera castelvetranese che lavora attualmente presos il reparto COVID dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma, la 27enne Maria Cristina Orlando, laureata in scienze infermieristiche.

La redazione di Castelvetranonews l'ha raggiunta telefonicamente per raccogliere la sua toccante testimonianza.

All'improvviso, la 'normalità' di ogni ospedale è stata stravolta dalla minaccia del coronavirus. Raccontaci di come è stato allestito il reparto COVID, presso l'azienda ove lavori.

"Inizialmente il reparto era una medicina interna. Un giorno di Marzo chi si trovava a montare il turno del pomeriggio è stato coinvolto direttamente nella riorganizzazione per ospitare i pazienti covid che nel frattempo aumentavano di numero.

La conversione del reparto in covid ci ha così permesso di potere avere tutti quei famosi dispositivi di protezione. Quindi sapere di essere stati convertiti in covid, per assurdo, mi ha rassicurata."

Il ministro Speranza ha comunicato che sono state approvate le regole per la fase 2. Stai riscontrando un miglioramento della situazione?

"I primi giorni di lavoro sono stati pazzeschi. Ricordo solo la confusione e i ritmi incalzanti con cui lavoravo. Continui ricoveri di gente, la fatica nel riuscire a destreggiarsi dentro quelle tute e il respiro che mancava con le maschere e le visiere strette al viso per tutto il turno.

Ad oggi fortunatamente la situazione è nettamente migliorata. Gli accessi in pronto soccorso respiratorio diminuiti, i posti letto in reparto che cominciano a restare vuoti, alcuni addirittura stanno cominciando a chiudere e anche noi siamo riusciti a prendere confidenza con quelle odiate tute tanto che ormai indossarle sembra la normalità."

Quale è stato il segno di affetto più bello e sincero che hai ricevuto da un paziente?

"Dentro i reparti covid con i flussaggi di ossigeno terapia così alti, le maschere al volto, i caschi in c-pap, risulta difficile anche riuscire ad intrattenere un discorso con chi dei pazienti è in grado di riuscire a parlare.

Nelle prime fasi del ricovero, purtroppo, l’interazione paziente-sanitario è davvero scarsa. La solitudine, che contraddistingue questo tipo di pazienti, rispetto ad altri ha fatto si che ci affezionassimo ad ognuno di loro più di quanto accade normalmente durante altri ricoveri.

Credo che nessuno di noi dimenticherà mai gli occhi di ognuno dei nostri pazienti. Le fasi di ripresa sono quelle che ovviamente conservo con più gioia. In particolare terrò sempre caro il ricordo di una donna, entrata in reparto in situazione critica, fortunatamente guarita e dimessa al domicilio, che un pomeriggio mi è venuta incontro con le sue gambe, senza ossigeno. Mi ha stretto le mani, dicendomi che non dimenticherà mai la “voce di una ragazzina tutta occhi che ripeteva con insistenza: "Giovanna tu da qua te ne vai, promesso"”.

La cosa fantastica è che ha fatto tutto lei in fondo. Come custodirò per sempre le videochiamate con i parenti dei pazienti ansiosi di rivedere i propri cari."

Avete iniziato a scrivere i vostri nomi e a disegnare i camici con dei colori. Da cosa nasce questa idea?

"L’idea delle divise colorate nasce in un momento in cui la situazione è cominciata a placarsi. E noi abbiamo cominciato ad avere tempo per riflettere. Inizialmente usavamo scrivere solo i nostri nomi per riuscire a riconoscerci durante i vari turni.

Fino a che il solo nome, ci siamo resi conto, non bastava più. Servivano colori dentro quel reparto e sopra quelle tute che ci rendevano irriconoscibili. Così ognuno di noi, alle spalle del collega, prima di iniziare il turno, lasciava spazio alla propria fantasia con gli unici colori che avevamo a disposizione.

Che poi erano evidenziatori. Poco importa.

Vedere i pazienti ridere, apprezzare, evocare ricordi e iniziare a condividerli è stato per noi rincuorante. Distrarli anche solo 3 minuti da tutto quello che stavano passando, era ed è fonte d’orgoglio per tutti noi."

Quale sarà il bagaglio di ricordi ed esperienze, che lascerà in te questo periodo di emergenza, dal punto di vista professionale?

"Aver lavorato all’interno di un reparto covid 19 oltre a tutta una serie di ricordi più o meno brutti, lascerà in me la profonda convinzione che. nonostante gli attimi di paura, le ansie, lo stress per i turni estenuanti, io non avrei potuto svolgere lavoro migliore.

Lo stare concretamente accanto a chi ha bisogno, cercare di tenere controllato ogni sintomo, tifare per i pazienti anche quando la situazione si fa critica o peggio, arrendersi all’inevitabile destino infausto, mi ricorda di essere umana.

Umana, prima che professionista.

E che nessun problema sarà mai troppo grande, nessuna situazione mai insormontabile, se c’è gente che combatte per la propria vita a denti stretti. "

Oggi, alla luce di quanto hai vissuto in questi ultimi giorni, e in merito all'emergenza, tornando indietro, rifaresti il percorso universitario per diventare infermiera?

"Si, sceglierei altre mille volte lo stesso percorso di studi. Forse perché è un lavoro che ti cambia l’approccio alla vita. E ti fa trovare sempre più di un motivo per sorridere."

Se ti potessi trasportare in un luogo della tua Sicilia, dove vorresti poter essere per poterti ricaricare le batterie e ripartire più forte di prima?

"Ah...se potessi avere il potere di trovarmi nella mia bellissima Sicilia, precisamente e senza indugio vorrei essere a Torretta Granitola. Borgata in cui ho trascorso l’infanzia e piccolo gioiello nel quale fuggirò non appena questo incubo sarà solo un ricordo."

Si ringrazia Maria Cristina Orlando per la disponibilità a raccontarsi ai lettori di Castelvetranonews.