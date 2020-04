Salemi, in corso la distribuzione domiciliare di 20 buoni spesa e mascherine per i meno abbienti

del 2020-04-20

"E' in corso la distribuzione domiciliare di 20 buoni spesa da 30 euro ciascuno, frutto di una donazione della Croce rossa italiana a cui va il nostro profondo ringraziamento per la vicinanza dimostrata in questo momento difficile. Le card andranno ad altrettante famiglie assistite dai Servizi sociali del Comune". A dichiaralo i Sindaco di Salemi Domenico Venuti.

"Ringrazio a nome della città anche la Federazione dei pensionati della Cisl Palermo-Trapani, che ci ha donato 500 mascherine. Anche in questo caso un aiuto per chi è in difficoltà: forniremo a domicilio due mascherine per ogni nucleo familiare a basso reddito censito dai Servizi sociali del Comune. In entrambi i casi le consegne vengono effettute dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile", ha concluso il primo cittadino.