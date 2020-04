CVetrano, manto erboso del Paolo Marino a "secco". L'Ass. Foscari a lavoro per trovare una soluzione

del 2020-04-20

E' di circa 20.000 euro il debito verso l'Enel che ha staccato i contatori dello stadio Paolo Marino e del campo alternativo con la conseguenza che il manto erboso rischia di seccare completamente.

L'Assessore Filippo Foscari conferma i fatti precisando che "si tratta di un debito che non compete al Comune. Stiamo cercando di riattivare un contratto con l'Enel quanto meno per un contatore che ci permetta di riattivare l'impianto di irrigazione del manto erboso.

Ci auguriamo che venga creata una società in grado di ripartire con un progetto mirato sui giovani e che assicuri continuità e serietà di gestione".

Già in mattinata l’assessore Foscari ha fatto il suo primo sopralluogo allo stadio ed è tutto in ordine. Non manca niente, solo il problema del fondo campo la cui erba è molto alta e necessita di interventi che lo stesso assessore ha confermato che concorderà con il Sindaco a stretto giro.