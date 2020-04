Lettera di un'insegnante al ministro Azzolina. "La Scuola, insieme alla Sanità, al centro per il benessere della società"

del 2020-04-20

(ph. tgcom24)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al ministro all'istruzione Azzolina, dell'insegnante partannese Mimma Anna Rita Palermo.

"Al Ministro della P.I. Lucia Azzolina

Gentilissimo Ministro Azzolina,

sono un’insegnante di scuola primaria che esercita da trent’anni la sua professione con dedizione e rigore e volevo esternarle ciò che credo sia il pensiero di molti. Il motivo principale che mi spinge a scriverle è sapere che Lei SM è stata un’insegnante e dunque ha fatto parte della scuola, pertanto ne conosce tutte le sfaccettature.

Da circa un mese, a causa del covid-19, nella scuola dove insegno (D.D. San Giovanni Bosco di Alcamo) abbiamo subito adottato la Dad e devo riconoscere che dopo alcune perplessità è risultata interessante, ma mai efficace come la didattica in presenza.

Suppongo che le scelte operate dal Ministero e dal CM siano state dovute a delle precauzioni di carattere sanitario per il bene di tutta la nostra società; ma quello che mi preme è sottoporre alla sua attenzione la prospettiva di un rientro a scuola prima possibile, in totale sicurezza, effettuando delle turnazioni, suddividendo gli alunni in piccoli gruppi di lavoro e, laddove fattibile, ridurre delle ore di lezione dando la priorità alle materie portanti del percorso scolastico.

Non me ne voglia se faccio una differenziazione tra materie di serie A e materie di serie B, ma ritornare al rigore delle materie umanistiche e scientifiche vorrebbe dire preparare al meglio i nostri giovani, senza nulla togliere alle materie tecnico-pratiche degli Istituti tecnici.

Vorrei meglio esporle il mio pensiero che auspicherebbe ad un rientro in presenza a settembre, poiché ritengo che la figura dell’insegnante e dell’insegnamento si sta in parte sminuendo, visto che alcuni alunni affiancati e seguiti dai genitori rischiano di perdere quell’autonomia acquisita in classe e quella maturità necessaria per proseguire nel percorso scolastico.

Invece, in questa situazione poco felice altri allievi sono impossibilitati a seguire la Dad per svariati motivi che non elenco e stanno perdendo il contatto relazionale sia con i compagni che con i docenti e per certi versi con il percorso scolastico intrapreso.

Aggiungo che per le fasce più deboli della società, la scuola rappresenta un’agenzia educativa e formativa non solo valida per i contenuti che si interiorizzano ma per le competenze di vita che si acquisiscono. Infatti all’art.33-34 della Costituzione Italiana si ribadisce il concetto di diritto allo studio per tutti e la scuola pubblica ne rappresenta l’emblema; con la didattica a distanza questo principio in parte viene sminuito così come la libertà d’insegnamento, in quanto prima questa nuova tecnica metodologica è stata consigliata e subito dopo imposta, ignorando inoltre quelle Insegnanti ultrasessantenni che stentano ad adottare sistemi informatici e tecnologici alternativi.

In molte realtà del Sud, che lei penso conoscerà, le situazioni di degrado e abbandono dei minori sono in parte tamponate dalla scuola che funge anche da ammortizzatore sociale e da barriera contro la devianza e la microcriminalità.

La mia voce non vuole essere fuori dal coro ma vuole indurla a riflettere su come cercare di tamponare ad una situazione già difficile nella scuola Italiana, laddove i docenti si sono dovuti negli anni reinventare e districare tra mille riforme più o meno discutibili, adattare ai mille tagli del personale scolastico e subire la mortificazione di una classe sottopagata.

Dunque la invito, signor Ministro, a valutare le scelte future della scuola, non solo in questo frangente storico, per non danneggiare gli studenti che sono al momento la fascia più debole della società a causa del depauperamento dell’Istituzione scolastica, non perché scadente di personale adeguato ma per l’idea e per i valori dell’istruzione che nel tempo sono stati considerati di secondaria importanza nella nostra società ricca di tecnologia ma povera di Saperi.

La Scuola, insieme alla Sanità, vanno valorizzate e poste al centro di un tavolo di trattative utili per il benessere di noi tutti.

Certa di un riscontro benevolo, colgo l’occasione per augurarle Buona Pasqua. "

Partanna, lì 09/04/2020

Mimma Anna Rita Palermo