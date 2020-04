Fase 2 in Sicilia. Ecco quali attività riapriranno prima. Continua attesa per parrucchierie e centri estetici

(fonte: gds.it) - del 2020-04-20

E' proprio di questi minuti, la notizia dell'approvazione delle norme per la ripartenza del 4 maggio, data in cui si avvierà la fase 2. A renderlo noto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una dichiarazione a Radio Capital: ma "la battaglia non è vinta". Dunque, si fa un passo avanti, ma risalire la china sarà dura, e dipenderà tutto dai contagi.

L'ultima ordinanza del governatore Musumeci ha già dato il via all'allentamento delle restrizioni in Sicilia. Il 4 maggio non sarà un miraggio: dopo consultazioni con il comitato tecnico scientifico, si è stilata un'agenda delle riaperture, come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia. Nel rispetto delle indicazioni per la sicurezza, a ripartire per prime, saranno le aziende del settore manifatturiero, dell'agricoltura e i grandi cantieri.

Dopo sarà la volta dei negozi, entro un paio di settimane a seguire. Per fine maggio, si prevede che dovrebbero finire anche tutti i divieti di mobilità personale, e contestualmente dovrebbero aprire parrucchierie e centri di bellezza. A giugno inoltrato, invece dovrebbe toccare a bar e ristoranti.

In questa fase 2, si dovrà ancora considerare lo smart working e eventuali limitazioni di accesso alle aziende, con orari scaglionati ed alternanza di turni.

Si tratta di una pianificazione che potrebbe essere modificata in base al numero dei contagi, che qualora aumentasse potrebbe riportare alle misure stringenti.