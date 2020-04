I Vigili del Fuoco di Salemi salvano la piccola Margaret incastrata all'interno del cancello di casa

del 2020-04-21

La cagnolina di razza Beagle di nome Margaret salvata dai Vigili del Fuoco a Salemi in c/da Bagnitelli. Era rimasta, infatti, incastrata ieri intorno alle 8.30 tra le sbarre del cancello di casa in c/da Bagnitelli a Salemi. Il proprietario, non riuscendo malgrado le manovre a liberarla, ha chiamato un falegname amico che ha portato il flex per tagliare le sbarre ma il tentativo è risultato vano.

Da qui la decisione del proprietario Francesco Ferro di chiamare i Vigili del Fuoco i quali, nonostante l'emergenza Covid 19, sono arrivati in squadra tempestivamente per soccorrere il cane e riuscendovi dopo non poco lavoro.

"Ringrazio sia la squadra dei vigili del fuoco di Salemi sia il mio amico Fabio Robino" ha dichiarato Francesco Ferro.