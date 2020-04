(VIDEO) "I Cvetranesi sono abituati a rimboccarsi le maniche. Ci rialzeremo". Intervista a Giovanni Sacco

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-22

In prossimità della Fase 2 annunciata dal Governo Italiano che prevede la riapertura graduale delle attività economiche in tutta Italia, ci siamo interrogati su come sarà la ripresa economica a Castelvetrano e a quali prospettive andremo incontro.

La redazione di Castelvetranonews ha intervistato , a questo proposito, in video conferenza Giovanni Sacco, che insieme a suo fratello e suo padre, gestiscoe il Caseificio Sacco a Castelvetrano.

Abbiamo chiesto al signor Sacco cosa ne pensa, da imprenditore, di questa Fase 2 e che tipo di ripresa si auspica per la città di Castelvetrano. Ovviamente, è molto cauto per quanto riguarda i tempi di ripresa, perché saranno abbastanza lunghi, ma è ottimista .

“Dobbiamo essere positivi e prendere coraggio per ricominciare. Il popolo siciliano, ed in particolare quello di Castelvetrano, è abituato a combattere e a rimboccarsi le maniche” .

Una nota allegra è la bella notizia che Giovanni Sacco da pochi giorni è diventato papà per la seconda volta. In un periodo così difficile la gioia più grande che un uomo possa desiderare e questo non può che essere di buono auspicio.

Lo ringraziamo per la sua disponibilità, augurandoci una rinascita per tutta la comunità di Castelvetrano.