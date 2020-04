Fase 2: pareti in plexiglass per ristoranti e pizzerie ? A Palermo nasce progetto

del 2020-04-21

L’azienda palermitana Visiva Marketing Tools, che si occupa di pubblicità e cartellonistica, ha ideato una paretina in plexiglass in grado di garantire distanza sociale e sicurezza da utilizzare nei ristoranti, pizzerie e altri locali pubblici.

Il progetto è stato testato da uno dei più noti ristoratori della città di Palermo Antonio Cottone, titolare assieme ai fratelli, de "La Braciera", pizzeria pluridecorata, ma anche presidente di Fipe Confcommercio Palermo, che si è già messo al lavoro in vista della cosiddetta fase 2.

Si tratta di paretine in plexiglass di misura 50x50 cm da mettere sui tavoli con un centrotavola e sono previste anche delle pareti laterali tra tavolo e tavolo di circa 1 metro e 30, per ottimizzare i posti a sedere. Le soluzioni adottate sono autoportanti sia da tavolo che da terra, per permettere di delimitare le aree, con un basso impatto in termini visivi e senza deturpare l’immagine del locale stesso.