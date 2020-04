Unità di crisi post COVID19 a CVetrano, "Ricominciamo insieme" disposta a collaborare con i 5 Stelle

del 2020-04-21

Il movimento politico "Ricominciamo Insieme ", nella persona del rappresentante politico in consiglio comunale Francesco Casablanca, ha dato la propria disponibilità ad una fattiva collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito della costituenda unita' di crisi.

"La nostra cittadina - dichiara Casablanca - sicuramente non navigava in ottime condizioni socio — economico e con il fermo di tutte le attività, dettato dai vari Decreti del Governo, per combattere la pandemia Covid-19 siamo arrivati al collasso economico.

Il turismo, l'agricoltura, l'edilizia privata rappresentano le attività fiorenti del nostro territorio e su questo dobbiamo proiettare forze, contributi di ogni genere per una ripresa sicuramente graduale.

Si è consapevoli, altresì, delle difficoltà che ci saranno, ma insistiamo caparbiamente subito per una ripartenza con idee e proposte per incoraggiare alcune categorie: negozi e commerci vari, alberghi, lidi, bar, gelaterie, ristoranti, pub.

Naturalmente tutto quello che andrà a favorire l'apertura di codeste attività verrà regolato con l'uso di mascherine e materiale sanitario, rispettando le norme dettate dal Governo e dalla Regione Sicilia.

Si devono programmare le attività di sanificazione e disinfezione dei luoghi.