del 2020-04-21

Nello stato di incertezza e nella confusione di informazioni pseudo-scientifiche che circolano sul web in questi giorni di emergenza COVID‚ accade a tutti di imbattersi in proposte di acquisto on-line di prodotti che potenziano il sistema immunitario‚ di vitamine che promettono di proteggere dal rischio di influenza o‚ ancora peggio di farmaci miracolosi non commercializzati ancora in Italia.

Accade così che – per noia o per paura – ignari navigatori cadano nella tentazione dell'acquisto. Di rischi che corrono sul web parla l'Istituto Superiore di Sanità che ha appena pubblicato un Rapporto contenente “Indicazioni relative ai rischi di acquisto online di farmaci per la prevenzione e terapia dell’infezione COVID-19 e alla diffusione sui social network di informazioni false sulle terapie”.

Lo studio‚ nato dall'esigenza di monitorare i siti Internet che vendono farmaci in sperimentazione per la cura dell’infezione COVID-19 ha rilevato che esiste un attivo mercato illegale che‚ sfruttando l’emergenza sanitaria‚ presenta un'ampia panoramica di farmaci pubblicizzati come preventivi o curativi dell’infezione COVID.

Il documento dell'ISS fa presente che secondo la normativa italiana è possibile acquistare legalmente solo farmaci vendibili senza ricetta ed esclusivamente da farmacie online autorizzate dal Ministero della Salute che espongono il “logo comune” in cui la certificazione di qualità è garantita dal controllo di ogni passaggio della catena di approvvigionamento.

L’acquisto di farmaci da siti web esteri‚ inoltre‚ pone l'acquirente dinnanzi a due tipi di pericoli: la difficoltà di riconoscere se il sito sia legale o illegale con conseguente rischio di acquistare farmaci falsi e pericolosi per la salute e la possibilità di incorrere in una truffa; spesso‚ infatti‚ durante gli acquisti le carte di credito possono essere clonate e utilizzate a nostra insaputa per effettuare altri ordinativi.

Come ci possiamo difendere? Sul sitodel Ministero della Salute è possibile accedere ad un servizio on-line dove‚ inserendo alcune informazioni presenti sul bollino farmaceutico o sulla confezione‚ è possibile interrogare la banca dati e verificare l'autenticità dei medicinali a uso umano. Se il lotto e la data di scadenza corrispondono a quelle riportate allora avremo la certezza che la confezione è autentica.

Nel caso‚ invece‚ in cui le informazioni non fossero presenti‚ il servizio restituisce un apposito messaggio. Ovviamente diffidare sempre delle “cure miracolose”!

Le informazioni importanti sull'uso dei farmaci in 10 punti:

In presenza di sintomi‚ prima di assumere qualsiasi farmaco rivolgiti al tuo medico di medicina generale.

Non assumere antivirali o antibiotici se non ti sono stati prescritti dal medico.

Non esiste attualmente nessuna profilassi farmacologica per chi ha avuto contatti con soggetti positivi al coronavirus.

Le terapie attualmente in studio per i pazienti con COVID-19 possono essere assunte solo dietro prescrizione medica e‚ nella maggior parte dei casi‚ solo a livello ospedaliero.

Non esiste attualmente un vaccino per prevenire l’infezione.

La legge italiana consente di acquistare online SOLO i farmaci che non richiedono la prescrizione medica.

Le farmacie online autorizzate devono avere sulle proprie pagine web dedicate alla vendita di medicinali il “logo comune”: cliccando sul logo si viene reindirizzati al sito del Ministero della Salute che riporta i dati della farmacia autorizzata per la vendita a distanza.

I siti web che vendono farmaci antivirali per la terapia dell’infezione da nuovo coronavirus sono illegali e potrebbero vendere farmaci falsificati e pericolosi per la salute.

Usa la testa: diffida delle “cure miracolose” e dei filmati diffusi sui social e in rete che propongono farmaci per la prevenzione e la cura dell’infezione da nuovo coronavirus.

Fidati solo delle informazioni che provengono da fonti ufficiali