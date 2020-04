"Non lavoro. Tra bollette, affitto e tre figli da mantenere sono disperato. Aiutatemi se potete". Appello di un giovane papà cvetranese

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-21

L' emergenza Corona virus ha messo a dura prova anche le finanze delle famiglie italiane. Purtroppo ci sono molti lavoratori che non hanno diritto agli ammortizzatori sociali che il governo ha previsto nelle ultime settimane, di conseguenza si sono trovati senza nessun mezzo dì sostentamento per la propria famiglia.

Questo è quello che sta succedendo a Maurizio Mistretta di Castelvetrano, che ha chiesto aiuto tramite un video mandato alla nostra redazione. Maurizio fa il cuoco e purtroppo lavorando solo da marzo, non ha diritto a nessun tipo dì aiuto statale. Il suo è un grido d'aiuto , l'unico modo che ha trovato per far conoscere la situazione difficile che sta vivendo.

Ci ha raccontato che non riesce a pagare l'affitto e le bollette, vive solo grazie a qualche buono spesa che ovviamente utilizza per suoi tre figli. Maurizio chiede solo un po'di aiuto, perché non sa come andare avanti.

Ci auguriamo che tramite la nostra redazione, qualcuno ascolti il suo appello e possa aiutarlo. Il suo numero di telefono è 3279142486.

Chi volesse aiutare Maurizio anche con una piccola donazione ecco il suo IBAN: IT94Q0303281830010000295377