Protezione civile Sicilia. Allerta meteo gialla anche per domani

del 2020-04-21

Diramato un altro bollettino della Protezione civile Sicilia per l'allerta di colore gialle per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 24.00 di stanotte alle 24.00 di domani, mercoledì 22 aprile. In caso di pioggia forte bisogna evitare le strade ed i luoghi che notoriamente si allagano, sia a piedi che in auto.

Già da stanotte, la pioggia batte sui nostri tetti, come in una giornata autunnale o invernale. La primavera va in standbye, mentre le perturbazioni più fredde si stanno manifestando un pò su tutta l'Italia.

Nel caso di fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe. Le strutture locali di Protezione Civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani di Protezione Civile per il rischio idrogeologico e idraulico.