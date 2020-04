Sicilia, finanziaria. Gucciardi: "Bene emendamento che stanzia 2 milioni di euro a comuni 'zona rossa'"

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-21

“Stanziare risorse aggiuntive per i Comuni dichiarati ‘zona rossa’ nel corso dell’emergenza epidemiologica è indispensabile per consentire alle amministrazioni locali di fronteggiare le esigenze logistiche e dei cittadini. L’approvazione in prima commissione all’Ars dell’emendamento che destina 2 milioni di euro ai Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati è il segno tangibile dell’attenzione della politica nei confronti dei territori”.

Lo ha detto Baldo Gucciardi parlamentare all’Ars e primo firmatario dell’emendamento del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, al termine della seduta della Prima commissione riunita per esaminare il testo della legge di stabilità regionale.

“Abbiamo il dovere di varare ogni misura necessaria ad aiutare gli Enti locali chiamati a fronteggiare onerosi disagi a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nei Comuni dichiarati ‘zona rossa’- ha continuato Gucciardi – troppi oneri che si sono aggiunti ai già pesanti disagi conseguenti all’emergenza sanitaria hanno fortemente segnato anche finanziariamente quelle comunità. I due milioni di euro proposti con l’emendamento appena approvato in commissione Affari istituzionali, serviranno a fronteggiare la crisi, per questo sono certo che i parlamentari siciliani nei successivi passaggi dell’iter legislativo risponderanno con il loro voto favorevole”.