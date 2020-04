"L'ambulanza da Salemi a CVetrano, il Coronavirus, il ricovero e le sofferenze fisiche". Antonino Scalisi racconta la sue esperienza

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-04-23

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto al telefono il dottore commercialista Antonino Scalisi che si trova ad oggi ricoverato presso la struttura post ospedaliera Villa Zina a Custonaci, nell'attesa della completa guarigione dal covid 19, patologia contro la quale lotta già dal 16 Marzo.

Il dottor Scalisi è uno dei primi pazienti della provincia di Trapani ad aver contratto il Coronavirus, verosimilmente durante la ormai famosa festa che si svolse nei primi giorni del mese di Marzo (quando ancora i divieti non erano stati introdotti) a Castellammare alla quale parteciparono molte persone di Salemi.

Dopo circa 10 giorni dalla data della festa, il dottor Scalisi, in seguito a febbre e serie difficoltà respiratorie, venne trasportato da Salemi all'ospedale di Castelvetrano in ambulanza dal 118.

Arrivò in Ospedale già in serie condizioni, e dopo una serie di accertamenti clinici fu ricoverato in rianimazione e intubato, l'indomani venne trasferito all'ospedale Sant'Antonio di Trapani sempre in reparto di rianimazione. Successivamente, dopo il miglioramento delle sue condizioni, venne trasferito nel reparto di pneumologia sempre del Sant'Antonio di Trapani.

Il dottor Scalisi ci ha raccontato di avere ricordi molto vaghi del ricovero in ospedale a Castelvetrano e del periodo della rianimazione, in quanto sedato e quindi non cosciente.

Ricorda, invece, con commozione i giorni del ricovero presso il reparto di pneumologia dove è potuto tornare a interagire con il mondo e soprattutto con il personale del reparto, angeli in camice, dai medici agli infermieri a tutti gli operatori sanitari che lo hanno assistito con professionalità e affetto e che ringrazia di vero cuore.

Di quei giorni ricorda anche le sofferenze fisiche, la solitudine e l'isolamento legati alla totale mancanza di contatti con il mondo esterno, la famiglia e soprattutto le sue due adorate figlie. Figlie che ha finalmente potuto sentire per telefono solo dopo che la cugina gli fece consegnare un telefono in ospedale, in quanto durante tutto il trambusto legato all'emergenza del caso, il dottor Scalisi, trovandosi in stato non cosciente non aveva ovviamente più preso in custodia tutti i suoi effetti personali tra cui il suo telefono gli occhiali da vista ecc..., una perdita per lui molto importante perché essendo un professionista molto affermato nel suo settore aveva tanti dati indispensabili al suo lavoro proprio nel telefono.

Dopo essere stato dimesso dal reparto di pneumologia dell'ospedale di Trapani, il paziente è stato trasferito presso la struttura Villa Zina dove sta facendo la convalescenza in attesa di essere finalmente negativo al covid 19 e quindi non più infetto per poter rientrare a casa sua a Salemi tra i suoi affetti più cari.

Da questo ulteriore periodo di ospedalizzazione il dottor Scalisi è molto provato. L'isolamento totale con il quale deve convivere, l'incertezza dell'esito dei tamponi, la scarsa qualità del cibo, la mancanza di riabilitazione di cui avrebbe bisogno dopo tutta la forzata immobilità, lo stanno mettendo a dura prova ancora una volta.

Il dottor Scalisi spera solo che a breve tutto verrà superato e per lui possa tornare il sereno dopo un periodo veramente terribile.

La Redazione porge i più sentiti auguri di una totale guarigione e di un ritorno al più presto alla normalità.