Buoni spesa CVetrano. Comune: “Numerose istanze da chi non ha requisiti. Distribuzione in corso”. Ecco come funzioneranno

del 2020-04-21

Un aggiornamento da parte del Comune sulla distribuzione dei buoni spesa L'erogazione dei buoni proseguirà, previo contatto telefonico, oggi e per i prossimi giorni fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnati al Comune, la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00. I criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa sono regolati dal Disciplinare (allegato A) approvato dalla Giunta Municipale con propria delibera n. 61 del 02-04-2020. I criteri adottati seguono le indicazioni dell'Ordinanza e le direttive dell'ANCI; i beneficiari sono individuati dall’Ufficio dei Servizi Sociali, a cui la stessa Ordinanza ha dato competenza, tenendo conto dei soggetti/nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che ne determinano la fragilità socio-economica, con priorità verso quelli con reddito pari a euro zero e non già assegnatari di altra contribuzione/sostegno pubblico. Per maggiori informazioni si pregano gli interessati di prendere visione completa della delibera di giunta al seguente link: https://www.amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it/wp-content/uploads/2020/01/delibere-di-giunta_61_02-04-2020.pdf, dell'Ordinanza della Protezione civile n.658 https://comune.castelvetrano.tp.it/wp-content/uploads/2020/03/Ordinanza-n.658-della-Protezione-Civile-Ulteriori-Misure-a-sostegno-dellemergenza-Covid-19.pdf e della nota d'indirizzo dell'ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD www.anci.it/wp-content/uploads/Prima-nota-di-indirizzo.docx Castelvetrano è uno dei pochi Comuni della Sicilia ad utilizzare una piattaforma on-line per una gestione più efficace dei buoni spesa; nella fase di erogazione ai beneficiari viene consegnato un voucher con codice univoco a barre; con lo stesso il beneficiario può recarsi presso i fornitori di alimenti e farmacie convenzionati o accreditati con il Comune, i cui elenchi aperti sono pubblicati sull’home page del sito istituzionale dell’Ente. Grazie al "codice univoco" del beneficiario, viene caricato sulla piattaforma on-line l'importo della spesa effettuata verificando i dati del beneficiario ed il residuo spendibile. Al netto di un disservizio registrato il 15 Aprile che ha causato qualche rallentamento, i vantaggi dell'utilizzo della piattaforma sono quelli di avere una tracciabilità delle operazioni effettuate relative all'erogazione dei buoni spesa; la contabilità completa, in tempo reale, dei buoni erogati e della spesa effettuata dai beneficiari; inoltre l'utilizzo di questa sistema oltre a offrire maggiore trasparenza, consente un maggiore controllo nella fase della spendibilità dei buoni stessi. Ciò ha avuto riscontro positivo da parte dei supermercati. Fino alla data odierna sono pervenute un totale di circa 2000 istanze. Delle stesse si accertano i requisiti amministrativi e successivamente sono valutate. Si rilevano numerose istanze non in regola con i requisiti richiesti e/o incomplete. A seguito di ciò, gli istanti sono invitati ad integrare (ove necessario) le istanze presentate. Si ricorda, inoltre, che per le situazioni di emergenza rimangono attivi i seguenti numeri: - Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano 348 0376163 ; 800011797 ; 0924 908532. - Gabinetto del Sindaco 0924 909218 - Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano 371 4130567 - Caritas 335 6141790

Le liste dei beneficiari e le istanze presentate saranno trasmesse alle forze dell'ordine competenti per i relativi controlli sulle autodichiarazione così come prevede la norma.