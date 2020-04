Salemi. Venuti attacca i “leoni da tastiera”: “Da alcuni atteggiamenti irresponsabili”

del 2020-04-22

Diffusa una nota dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che riportiamo di seguito.

"Covid-19, oggi ho ricevuto una nota da parte dell'Asp di Trapani: mi informano del fatto che verrà effettuata un'attività di screening con test qualitativi su un target rappresentativo della popolazione di Salemi. Una attività che per il direttore Generale dell'Asp e il suo staff viene considerata necessaria al fine di adottare le decisioni conseguenti riguardanti Salemi e che dovranno essere prese dal presidente della Regione.

Questa attività procederà in parallelo con i tamponi rinofaringei. È la conferma di quell'ulteriore livello di attenzione che ho chiesto nei giorni passati nei confronti della nostra comunità.

Le autorità sanitarie stanno rispondendo alle nostre sollecitazioni e questo mi solleva perché vuol dire che stiamo remando verso la stessa direzione: quella della massima attenzione verso la salute dei cittadini. Non tutti, però, puntano a questo obiettivo: mentre l'Amministrazione dialoga con Asp e Regione per la salute dei cittadini c'è chi a Salemi porta avanti campagne di strumentalizzazione politica contro un provvedimento, come la zona rossa, voluto dal presidente Musumeci e che ha comunque consentito di salvaguardare la salute di tutti vista la pesante situazione di partenza per la nostra città.

Noto in queste ore atteggiamenti irresponsabili da parte di qualche consigliere d'opposizione: la zona rossa viene usata come argomento di contrapposizione politica e quasi si giustificano comportamenti irregolari.

Atteggiamenti incomprensibili e inaccettabili soprattutto perché arrivano da rappresentanti delle istituzioni. Gli autori di questi atteggiamenti si assumano tutte le responsabilità di quello che scrivono. I salemitani hanno dato prova di grande maturità e so bene che molti stanno soffrendo questa situazione ma considero scriteriato l'atteggiamento di chi solletica questi malumori.

Si arriva a strumentalizzare anche una norma all'Ars, proposta dal Pd ma votata da tutte le forze politiche con grande senso di responsabilità, che potrebbe destinare a Salemi e agli altri 3 comuni zona rossa una cospicua somma come ristoro per i disagi subiti in questi giorni. Ora quell'emendamento viene considerato dai soliti noti una sorta di macchinazione politica e c'è chi lascia intendere che proprio la 'zona rossa' sia stata prolungata per interessi economici...

Allora certi leoni da tastiera si decidano: gli interessi di Salemi vanno tutelati o no? Un provvedimento che potrebbe portare ristoro a famiglie e imprese salemitane va incoraggiato o va ostacolato?

Per quanto mi riguarda chiunque vuole dare un aiuto a Salemi è il benvenuto: dal primo giorno di questa emergenza ho lavorato senza sosta e senza guardare al colore politico di chi avevo di fronte, ma c'è chi invece continua a coltivare il suo piccolo 'orticello' di bugie e strumentalizzazioni facendo il male della nostra comunità.

Queste persone non dicono però di avere anche condiviso formalmente certi passi dell'Amministrazione (come la richiesta di stato di calamità) che andavano proprio nella direzione di ottenere un ristoro economico per Salemi: ora quel ristoro è possibile (non ancora certo) eppure questi signori sono contrari.

Continuerò a fare il mio lavoro con la squadra di assessori e con tutti i consiglieri che vorranno essere d'aiuto e sono convinto che certi atteggiamenti irresponsabili non attecchiranno negli animi dei salemitani: i nostri concittadini hanno buonsenso e non si faranno incantare da qualche pifferaio magico solitario su Facebook."