"Inondata dall'affetto di amici, parenti e dei medici che mi hanno avuta in cura nel reparto COVID". Il grazie della signora Loredana

di: Rosalia Ventimiglia - del 2020-04-24

Riceviamo e pubblichiamo la lettera da parte della signora Loredana (clicca qui per leggere) di cui vi avevamo raccontato la storia di paziente guarita dal COVID qualche giorno fa nel nostro giornale.

"Ci tenevo a ringraziare di vero cuore tutte le persone che, a seguito all'articolo da voi pubblicato su Castelvetranonews.it mi hanno chiamata, mandato un messaggio, fatto sentire in tutti i modi la loro vicinanza e il loro affetto. Siete stati veramente tanti, forse non ho potuto ringraziare tutti e lo faccio adesso.

Voglio in particolare mandare un abbraccio virtuale ai medici che da subito qui a Castelvetrano si sono presi cura di me e di mio marito. Un grazie in particolare al nostro medico curante che non si è risparmiato dandoci tutta l'assistenza possibile.

L'articolo pubblicato su Castelvetranonews.it è stato molto apprezzato anche dai medici dell'ospedale di Marsala che hanno ancora in cura mio marito. Il clima di solidarietà e affetto che si è creato intorno a noi mi ha commosso, ancora grazie e vi abbraccio tutti forte".

Loredana