CVetrano, i Consiglieri indipendenti tornano nelle commissioni consiliari. Annullato provvedimento del M5S

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-23

E’ di questi giorni la notizia che la Conferenza dei Capigruppo ha, all’unanimità, deliberato la ripresa dei lavori delle Commissioni Consiliari. Tali organi, per la loro funzione preparatoria, consultiva e propositiva dei lavori consiliari, sono oggi più che mai fondamentali nell’affrontare i problemi creati dalla crisi causata dal COVID19, nell’attesa che si possa tornare nella fase 2 a riunire il Consiglio Comunale, massimo consesso civico.

A tal proposito, si comunica che è stata ristabilita la composizione delle Commissioni, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 12/09/2019, che vedeva i Consiglieri Rossana Ditta ed Ignazio Maltese componenti della III, IV e VI Commissione.

Come noto, lo scorso mese di febbraio, su nota del Capogruppo del M5S, con provvedimento del Presidente del Consiglio gli stessi erano stati estromessi da due delle tre commissioni sopracitate (Ditta dalla III e VI, Maltese dalla III e IV). Decisione che aveva portato i due consiglieri a richiedere immediatamente l’annullamento del provvedimento, in quanto ritenuto del tutto infondato, immotivato e non rispettoso delle norme.

Inoltre, i medesimi, considerato tale gesto un abuso che si inseriva nell’ambito di una serie di comportamenti attuati nel tempo, non rispondenti ai principi di partecipazione democratica, lealtà, correttezza e trasparenza decidevano di fuoriuscire, insieme alla consigliera Giuseppa Coppola, dal gruppo M5S e costituire il Gruppo Misto.

Alla luce dell’interpretazione delle norme, resa dalla Giunta del Regolamento, investita della questione, il Presidente del Consiglio, con determina del 16/04/2020, ha dovuto annullare il proprio precedente provvedimento, in quanto la nuova composizione, presentata con nota dal Capogruppo M5S, è risultata non rispondente al dettato del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Pertanto, come sopra già detto, la Cons. Rossana Ditta ed il Cons. Ignazio Maltese restano oggi componenti delle commissioni III, IV e VI, in cui hanno sempre operato con cura e diligenza. Il Gruppo Misto assicura che la rappresentanza dei propri consiglieri nelle Commissioni Consiliari sarà improntata al massimo impegno per la tutela dell’interesse dei cittadini di Castelvetrano, attraverso un’azione responsabile ed orientata alla salvaguardia del bene comune, coerentemente con il mandato ricevuto dagli elettori.

Gruppo Misto del Consiglio Comunale

Consigliere Comunale Rossana Ditta, Capogruppo

Consigliere Comunale Ignazio Maltese, Vicecapogruppo

Consigliere Comunale Giuseppa Coppola