Salemi, nonna Maria compie 106 anni. Niente festa ma tanto affetto e voglia di vivere

del 2020-04-23

In un momento così delicato per la città di Salemi, che come ricordiamo è stata dichiarata zona rossa a causa del numero di contagi da Covid-19, la città festeggia un compleanno molto speciale, che mette di buon umore in un momento così delicato per tutti. La signora Maria Cavarretta ieri ha compiuto 106 anni. Un compleanno sicuramente molto speciale che è stato festeggiato a casa con una torta fatta in casa e una candelina . La forza di questa nonna è un esempio per tutti e ci ricorda che la vita è una cosa meravigliosa. La redazione di Castelvetrano news augura buon compleanno a questa nonna da record.