Salemi, consiglieri Loiacono e Grimaldi replicano al Sindaco: "Sorpresi dalle accuse, noi sempre opposizione responsabile"

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-23

In foto: Giuseppe Loiacono, consigliere comunale Salemi

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri comunali di Salemi Giuseppe Loiacono e Biagio Grimaldi.

"Leggiamo con sorpresa le accuse pervenute dal primo cittadino.

Siamo certi infatti di aver dimostrato ad ogni occasione utile di essere una opposizione costruttiva e propositiva che, soprattutto in questo triste periodo, collabora attivamente nell'interesse della città.

Veniamo accusati di dire il falso a scopo propagandistico ma è stato lei, con la scarsità delle notizie date, a non aggiornare costantemente i cittadini sulla reale situazione dell'epidemia a Salemi, generando incertezza e paura.

Non un semplice grafico come fatto nel resto del mondo ma informazioni scarse e spesso in contrasto con quanto dichiarato dall'Asp.

Solo ora, dopo circa 10 giorni dalle disposizioni dell'assessorato alla sanità si sente parlare di screening sierologici.

Nonostante l'ingresso in zona rossa non si riesce a reperire mascherine e guanti da distribuire alla cittadinanza.

Eppure a Salemi, anche nei negozi di elettronica è possibile acquistarli!!!

Non si riesce ad andare incontro alle legittime esigenze degli agricoltori.

Che pure tanto hanno fatto per la nostra città offrendosi, a loro spese, per le sanificazioni effettuate in città.

Candidamente asserisce di aver ricevuto la relazione dell’ASP solo ora, per cui ci domandiamo; come ha potuto un comitato tecnico-scientifico pronunciarsi sulla proroga senza avere contezza della reale situazione epidemiologica salemitana?

Il dubbio rimane...

Dal canto nostro, da opposizione responsabile, ci auguriamo non solo che questo finanziamento arrivi, ma che venga utilizzato per aiutare realmente chi ha bisogno, sotto forma di buoni spesa o di pagamenti delle utenze elettriche.

Ma sappiamo benissimo, visto quanto dichiarato anche dall'On. Lupo, che questa somma andrà a compensare la voce di bilancio relativa alla Tari per cui, di fatto, le fasce più deboli beneficeranno di uno sgravio per la spazzatura che, anche se importante, sicuramente non sfamerá chi non può fare la spesa.

Noi ci siamo, lo abbiamo dimostrato con i fatti, e continueremo a farlo nel rispetto del mandato ricevuto.

Buon lavoro nell'interesse della città.

Consiglieri

Giuseppe Loiacono

Biagio Grimaldi