Campobello, il 25 aprile e il Primo Maggio il servizio di raccolta differenziata non sarà espletato

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-23

Il sindaco Castiglione informa la cittadinanza che, in occasione delle prossime festività del 25 aprile e del Primo Maggio, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale non sarà espletato.

Pertanto, nell’ottica di uno spirito di collaborazione volto sempre a garantire la pulizia e il decoro urbano, si invitano i cittadini a non depositare i rifiuti nelle serate precedenti tali giornate, ossia quelle di venerdì 24 aprile e di giovedì 30 aprile.

In via eccezionale, la sera di venerdì 1° maggio, anziché i metalli e l’organico, sarà invece possibile depositare i rifiuti indifferenziati (RSU o sacco misto), in quanto il servizio di raccolta di tale tipologia di rifiuto sarà garantito nella giornata seguente.

A partire dal 2 maggio il servizio sarà regolarmente eseguito secondo il calendario in vigore.