Didattica a distanza anche a CVetrano tra tecnologia, difficoltà e tanta buona volontà. Intervista al Dirigente Tania Barresi

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-26

La scuola ha dovuto cambiare volto dal momento dello scoppio del CoronaVirus. Il processo digitale si è velocizzato per poter continuare ad essere presente nella vita di tutti gli studenti.

La didattica a distanza è diventato l’unico mezzo con cui poter proseguire l’anno scolastico, una grande sfida sia per i professori che per i ragazzi che hanno affrontato tutte le difficoltà connesse con questo nuovo “mondo della scuola”

Per avere un’idea più chiara di quello che è la scuola oggi abbiamo intervistato la professoressa Tania Barresi, Dirigente Scolastico del liceo Classico, del Liceo scientifico e del liceo delle Scienze Umane di Castelvetrano.

Insieme alla Dirigente, abbiamo affrontato il tema della didattica a distanza e di come hanno ovviato al problema della mancanza di computer per molte famiglie. Inoltre in previsione degli esami di maturità , ci ha raccontato come probabilmente si svolgeranno quest’anno, in un clima molto diverso e sicuramente nuovo.

La redazione di Castelvetranonews augura buon lavoro alla Professoressa Tania Barresi, con l’augurio di poter presto tornare alla quotidianità a cui la scuola è abituata, al rapporto diretto tra professori e studenti che rimane il principio cardine del nostro sistema scolastico.