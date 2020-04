Come viaggeremo in aereo e quali saranno le procedure in aeroporto? Ecco cosa potrebbe cambiare

di: Redazione - del 2020-04-25

La pandemia di Covid-19 (Coronavirus), che ha colpito in modo particolare il mondo del turismo, cambierà radicalmente il nostro modo di viaggiare in aereo.

Dagli aeroporti alle cabine degli aerei, nuove procedure di sicurezza, molte delle quali introdotte già oggi, diverranno nuovi standard. Tanti sono gli scenari che si presentano ma, in attesa che arrivino ufficialmente le prescrizioni obbligatorie per aerei e aeroporti, qualcuno ha già preso delle misure che potrebbero fare da apripista per tutti.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile , per favorire la ripresa del trasporto aereo, duramente colpito dalla grave crisi dovuta alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto la sospensione del versamento dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali, in scadenza nel mese di luglio.

Per il 2020 il pagamento sarà commisurato al traffico effettivamente registrato nel corso dell'anno e dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Il provvedimento rientra tra le varie iniziative assunte dall’ENAC a sostegno dell’economia del settore dell’aviazione civile nazionale, delle sue imprese e dei lavoratori.

La sanificazione delle cabine e la pulizia delle bocchette d’aria erano procedure già adottate da tutte le compagnie aeree, ma d’ora in avanti saranno fatte con maggiore frequenza.

Sarà obbligatorio per tutti, assistenti di volo e passeggeri, almeno per un bel po’, indossare mascherina e guanti di gomma. La cosa più importante è che su molte compagnie aeree già da qualche settimana si può prenotare una sola poltrona per fila, in modo da garantire il distanziamento sociale.