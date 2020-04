Quando aiutare a pianificare diventa un lavoro. “Ecco chi è il Professional Organizer”. Intervista ad Assunta Carlino

di: Alessandro Indelicato - del 2020-04-24

Uno stile di vita organizzato migliora la qualità di vivere di ognuno di noi. E se qualcuno potesse mettere ordine nella vostra vita? Se vi mettesse a posto gli armadi? Se vi organizzasse un trasloco alla perfezione? Se ripulisse la casella delle email? Se rendesse più fluida la giornata? Sarebbe davvero fantastico.

E ora c'è una nuova figura professionale che effettivamente potrebbe fare al caso nostro. Si chiamano professional organizers e fanno, appunto, questo: mettono in ordine, riorganizzano.

«Da noi è da poco che se ne parla, ma in realtà», ci tiene a precisare Sabrina Toscani presidente APOI, l'Associazione Professional Organizers Italia, «questo lavoro in America esiste dagli anni Ottanta: qualcuno che aiuta a pianificare, a programmare, a capire come far funzionare bene le cose, sia in àmbito domestico sia in àmbito lavorativo.

Questo lavoro può essere svolto sia a livello domestico, per affiancare le famiglie nella gestione dell’economia domestica, sia aziendale, per la riorganizzazione degli spazi degli uffici, dei suoi componenti e delle mansioni.

La figura professionale del Professional Organizer supporta le persone nell’aumentare la consapevolezza dei propri talenti organizzativi, per attribuire loro il giusto valore e per migliorarli e consolidarli dove e quando necessario.

Per saperne di più abbiamo contatto la castelvetranese Assunta Carlino, Wedding Planner vicinissima a questo mondo.

Assunta, quando è nata la tua idea di cimentarti in questo nuovo, almeno in Italia, percorso professionale?

“La mia naturale propensione all’ordine programmatico e sistematico come mezzo per rendere efficiente il tempo ed efficaci gli strumenti ha incontrato qualche anno fa (nulla accade per caso) l’autrice di un saggio descrivente un metodo originale ed di trionfale buonsenso, che già in quel momento cominciava ad avere enorme successo presso le donne più in vista del pianeta.”

Di chi stiamo parlando?

“Sostanzialmente della fondatrice di uno stile di vita che sta diffondendosi ai quattro angoli del Pianeta, Marie Kondo, una giovane che è diventata una vera e propria guru dell'economia domestica, tanto da farne una vera e propria arte zen. Autrice di best seller, è l'ideatrice del metodo KonMari, sistema studiato per riordinare al meglio gli spazi abitativi con lo scopo di migliorare la qualità della propria vita. Ha pubblicato due libri, Il magico potere del riordino e 96 lezioni di felicità, pubblicati in oltre trenta nazioni.

Mi sono subito sentita attratta e affascinata dalle teorie della Kondo, e immediatamente mi sono ripromessa di studiare i metodi applicativi per ampliare e arricchire la gamma dei servizi che come imprenditrice sono abituata a offrire al mio mercato. Ovviamente mi sono immediatamente resa conto di quanto fosse necessario un periodo di seria formazione.”

Quindi hai partecipato ad un corso? Come si diventa Professional Organizer?

“Ho approfittato della "stasi" a cui ci ha costretti la quarantena nazionale, per seguire il corso di Organizzare Italia, la prima impresa di Professional Organizing in Italia, accreditata APOI (Associazione Professional Organizers Italia) unico ente di formazione ad erogare corsi di specializzazione in questa professione. Finalmente ho trovato un tempo adeguato e serio per imparare questa nuova "scienza del buon vivere" ; tempo che fino ad adesso non avevo trovato a causa dei ritmi "troppo occidentali" cui mi costringe il mio lavoro. Il professional organizer può operare in diversi campi, io ho scelto l’ ambito domestico, quindi aiutare a rendere la casa più spaziosa, accogliente e funzionale e ad ottimizzare il tempo dedicato alla sua gestione.

Per sintetizzare quindi una P.O., seguendo i principi e le linee guida generali, assiste la persona nell’individuare e mettere in pratica il proprio metodo organizzativo personale. Ho trasformato il disagio della quarantena in un momento di importante formazione, poichè sono convinta che l'acquisizione di nuove competenze sia un dovere di ogni professionista che si rispetti ma anche un atto d'amore verso la propria clientela e i propri interlocutori in generale. Cosi come per il settore Wedding posso dire di essere stata fra le prime ad introdurre nella nostra città e in provincia direi questa professione emergente.”

Ci racconti i tuoi obiettivi per il futuro?

“Intanto dare voce a questa attività in quanto ancora sconosciuta a tantissime persone. Sono molto ottimista perché ho già creato un gruppo di donne con questa stessa passione e siamo pronte (subito dopo la quarantena) ad intraprendere attività di coinvolgimento di altre donne nonché le mie spose attraverso incontri e corsi per approfondire ancor più il tema.”