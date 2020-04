CVetrano, partita distribuzione mascherine all'uscita dei supermercati ed è polemica sul web. Cittadini auspicano distribuzione domiciliare

del 2020-04-24

Questa mattina ha preso il via la distribuzione di circa 18 mila mascherine inviate al comune di Castelvetrano dalla Protezione Civile per destinarle alla popolazione.

La distribuzione è stata affidata alla Croce rossa e alla Caritas che consegneranno le mascherine ai meno abbienti unitamente alle derrate alimentari.

Tuttavia, la maggior parte delle mascherine vengono distribuite grazie alla Polizia Municipale, all'uscita dei supermercati o dell'ufficio postale della città.

Molti lettori scrivono che il metodo di distribuzione adottato potrebbe rappresentare un incentivo ad uscire. In effetti, sono molti i cittadini che sono a casa ormai da più di un mese ed escono ogni 10/15 giorni o anche a cadenza settimanale per fare la spesa, e di certo non durante il sabato, o il giorno di pre vigilia, come oggi, per evitare gli assembramenti.



Un ipotetico cittadino, poco rispettoso delle disposizioni, potrebbe recarsi in più supermercati e ottenere più mascherine, mentre chi resta a casa, non ne riceverà nemmeno una.



I lettori, che scrivono alla redazione di Castelvetranonews, suggeriscono metodi alternativi, già adottati in altri comuni, come la distribuzione porta a porta grazie alle associazioni di volontariato o anche ad opera della stessa Polizia Municipale. In quest'ultimo modo, si potrebbe distribuire almeno una mascherina per nucleo familiare.

Non si esclude che il comune abbia già pensato a questa soluzione che auspichiamo venga attuata quanto prima nell'interesse di tutti.