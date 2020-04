Salemi. Sceso a 9 il numero dei positivi, 15 i guariti. Il sindaco Venuti: "Prudenza. No a facili entusiasmi"

del 2020-04-26

MIgliorano di giorno in giorno le condizioni dei positivi al coronavirus di Salemi, città "zona rossa". Sarebbe sceso a 9 il numero di cittadini positivi, mentre i guariti sarebbero 15, secondo quanto affermato dal sindaco Domenico Venuti: "Nessun nuovo caso registrato al momento. I salemitani stanno dando una grande prova di maturità e questi dati ne sono la prova: i sacrifici di queste settimane non sono stati vani. Adesso non dobbiamo mollare: dobbiamo essere prudenti e non cedere a facili entusiasmi. L'obiettivo è consolidare il trend per uscire dalla fase dell'emergenza."

Ed è un auspicio che, tutti condividiamo.

Si spera che i guariti continuino ad aumentare e che siano rispettate le disposizioni ancora in atto da tutti i cittadini.