CVetrano, Obiettivo Città chiede sospensione e differimento termini pagamento tributi comunali. Presentata mozione

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-26

I Consiglieri Comunali, Curiale, Martire, Stuppia e Viola del Gruppo Consiliare “Obiettivo Città”, hanno presentato una mozione che pubblichiamo di seguito.

Premesso che la grave emergenza sanitaria causata dall’infezione da coronavirus ha comportato interventi dei Governi Nazionale, Regionale e Locale con l’adozione di diversi provvedimenti restrittivi necessari e idonei per il contenimento del rischio contagio;

Premesso che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha causato, oltre che una gravissima emergenza sanitaria, anche degli effetti catastrofici sull’economia dell’intera Nazione e sull’economia del nostro territorio, con enormi difficoltà per l’intera popolazione.

Premesso che è auspicabile un ulteriore intervento straordinario dello Stato e della Regione di aiuto alle attività commerciali, ai possessori di partita IVA, agli imprenditori che non hanno svolto e non potranno svolgere regolarmente le proprie attività;

Premesso che, nonostante siano ben note le difficoltà economico-finanziarie del Comune di Castelvetrano, si rende comunque necessario che, con senso di responsabilità, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale si schierino con decisione a sostegno dell’iniziativa produttiva e tenuta sociale con l’adozione di specifiche misure volte all’individuazione di misure di sostegno per i contribuenti;

Premesso che in questo difficile momento economico per Castelvetrano si rende quanto mai opportuno dare ai nostri concittadini un segnale di forte responsabilità intervenendo a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche attraverso agevolazioni nel pagamento dei tributi comunali.

Premesso che nessuna determinazione può essere assunta sui versamenti relativi all’IMU dovuta a giugno 2020 trattandosi di tributo condiviso con lo Stato e sul quale si dovrà attendere l’emissione di un decreto-legge;

Tutto ciò premesso

propongono al Consiglio Comunale

di pronunciarsi in ordine alla sospensione e differimento dei termini di pagamento dei tributi comunali per impegnare l’Amministrazione Comunale affinché adotti celermente un atto di proposta di differimento delle scadenze di natura tributaria previste per l’anno 2020 secondo le seguenti modalità:

A) Sospensione della rateazione di tutti gli accertamenti dei tributi comunali in scadenza nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento nello stesso periodo e rateizzi già concessi, senza che il cittadino incorra nella decadenza automatica della eventuale rateazione stessa e differirle a partire dal 30 giugno, senza alcun onere accessorio né sanzioni;

B) Sospensione e differimento della T.A.R.I. della prima rata delle utenze domestiche (famiglie) dal 30 aprile al 30 giugno 2020;

C) Sospensione e differimento della T.A.R.I. di tutte le rate delle utenze non domestiche (aziende, artigiani, commercianti e professionisti) nel seguente ordine: la prima e seconda rata differire di mesi due in luogo delle attuali scadenze previste dal Regolamento comunale, invece la terza rata differire al 31 dicembre 2020;

D) Differimento pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa occupazione suolo pubblico) e dell’Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2020 di mesi quattro in luogo dell’attuale scadenza prevista dai Regolamenti;

E) Prorogare di mesi tre, rispetto alla data prevista, del pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione.

Ovviamente, resta ferma la facoltà per i cittadini di versare volontariamente alle scadenze già previste, anche se sono oggetto di sospensione e/o differimento.

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale.

Castelvetrano, 25 aprile 2020

F.to i Consiglieri Comunali di “Obiettivo Città”:

Curiale Giuseppe

Martire Calogero

Stuppia Salvatore

Viola Vincenza