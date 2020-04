Festa del 25 aprile "blindata".Si studia la fase 2. Elicottero dei Carabinieri tra Selinunte e Triscina

del 2020-04-25

Controlli a tutto spiano per evitare gite fuori porta e pic-nic nelle aree solitamente prese d'assalto per il 25 aprile. In Sicilia sarà un weekend 'blindato', con posti di blocco nelle principali arterie stradali per accertare che le misure di contenimento legate al Covid-19 vengano anche oggi rispettate. Le forze dell'ordine hanno potenziato l'attività di controllo per scongiurare assembramenti e presidiando le aree più 'a rischio.

Controlli anche a Marinella e Triscina, sia sulla costa che sull'entroterra, da parte dei Carabinieri in volo con un elicottero per scoprire eventuali assembramenti di persone.