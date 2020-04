Via al tavolo tecnico per far “ripartire” CVetrano post COVID19. Prima riunione tra Sindaco, Vice Sindaco e i capigruppo consiliari

del 2020-04-25

(ph. Baldassarre Genova)

Primo incontro per l’istituzione del tavolo di crisi che come obiettivo si pone di iniziare a programmare il dopo emergenza Covid-19 e progettare come far ripartire l’economia della nostra Castelvetrano. Tavolo tecnico. Convocato dal sindaco Enzo Alfano e dal vice Biagio Virzì con i capigruppo consiliari . All’incontro hanno preso parte Monica Di Bella (PD), Rosy Milazzo (Insieme si può), Francesco Casablanca (Ricominciamo Insieme) e Antonino Manuzza (M5S).

Progettare la ripresa, capire cosa occorre fare. Proprio per questo il Pd ha chiesto che venissero invitati i sindacati, le associazioni di categorie dei vari settori, le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Tecnici, per capire come far ripartire settori strategici e quali misure adottare per aiutare tale ripartenza e agevolare la nostra comunità’.

Subito un impegno per un monitoraggio delle scuole per essere pronti a settembre, in base alle nuove normative Covid-19, a far riprendere il ciclo scolastico con la massima sicurezza e garantendo a tutti il diritto all’istruzione secondo parametri di sicurezza. Attenzione alle imprese del turismo e interventi nei settori strategici della nostra economia. Nei prossimi giorni continueranno i lavori. La riunione si è tenuta presso l’aula del Sindaco in attesa che venga sanificata la sala consiliare.

“Da lunedì - precisa il consigliere Francesco Casablanca - si inizieranno a programmare gli incontri con le sei commissioni permanenti (formate ciascuna da nove consiglieri) ognuna sulle problematiche attuali”.