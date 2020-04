CVetrano, celebrazione del 25 Aprile da parte dell’Amministrazione Comunale. Deposta una corona di fiori al Monumento dei Caduti

del 2020-04-25

Oggi 25 aprile, ricorre il 75esimo anniversario della liberazione dell’Italia dalla dittatura del nazifascimo. Come in tutto il paese anche l’amministrazione comunale di Castelvetrano ha celebrato il giorno della Liberazione, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno deponendo una corona in Piazza Matteotti, dinnazi al “Monumento ai caduti.

“Accanto al sottoscritto – scrive il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano – hanno partecipato alla commemorazione l’Avv. Marco Campagna in qualità di rappresentante dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e l’Avv. Patrick Cirrincione, Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano”.