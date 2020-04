"I miei 106 anni a Salemi e il distacco sociale del 1918 per contrastare la 'Spagnola'". I ricordi di nonna Maria Cavarretta

di: Elio Indelicato - del 2020-04-27

Come un inno alla vita e alla speranza, a Salemi, dichiarata zona rossa per il coronavirus, il compleanno speciale di Maria Cavarretta, che ha “staccato” 106 anni.

Il rammarico della stessa è di non avere avuto vicino al lei, davanti all’immancabile torta, le persone più care, soprattutto i nipoti, visto che la stessa non ha avuto figli ma l’affetto dei parenti non è di certo mancato e gli auguri le sono arrivati con le video chiamate alle quali la festeggiata ha risposto con tanta gioia, aiutata da una parente.

La stessa anziana ricorda perfettamente, come precisano i nipoti Giuseppina Ardagna e Piero Cavarretta, quella che fu “la spagnola”, la più grande pandemia della storia umana che iniziò nel 1918 e finì due anni dopo. Maria Cavarretta, allora come ora, dice ”fu indispensabile il distacco sociale”.

L’anziana nonnina, dopo l’infanzia a Salemi, si trasferì in America a Boston, come tanti connazionali alla ricerca di lavoro e per 40 anni ha prestato servizio in una fabbrica di pantaloni. “Poi, ricorda la nipote Giuseppina, la zia ritornò nel 1986 a Salemi dove attualmente vive. E’ stata sempre una donna forte, tosta. Il segreto della sua longevità, continua la nipote, sta nella sua vita tranquilla e nel mangiare sano”.

La Sig.ra Cavarretta, la più grande di cinque sorelle e due fratelli, ha ricordi abbastanza nitidi della sua vita anche se magari rispetto a qualche anno fa ogni tanto dimentica qualcosa.

Per il sindaco di Salemi Domenico Venuti il compleanno di nonna Maria è qualcosa di speciale: “Compiere 106 anni è senza dubbio un traguardo eccezionale. Alla signora Maria Cavarretta vanno gli auguri più sinceri a nome mio e di tutti i salemitani.

Festeggiare questo compleanno con lei è un dono prezioso perché ci dà un grande insegnamento: non smettere mai di guardare al futuro con fiducia e speranza, anche quando attorno sembra che tutto stia precipitando.

Questo compleanno è il segno della vita che va avanti, che non si arrende. La signora Maria è nata prima della pandemia di influenza spagnola e oggi è testimone di quella attuale dovuta al coronavirus.

Gli anziani, radici salde della nostra comunità, con il loro lavoro ci hanno regalato la società in cui viviamo e i diritti di cui godiamo. Oggi, però, nel pieno dell'emergenza sanitaria, purtroppo sono loro a pagare il prezzo più caro. Per questo, quando soffriamo perché costretti a restare in casa, è anche a loro che dobbiamo pensare. Il nostro sacrificio ha una ricompensa importante, quella di vedere tutelati gli anziani del nostro Paese.

Nella signora Maria e nel suo compleanno ritroviamo il senso di tutto quello che stiamo vivendo e la forza per continuare a lottare: a lei, oltre ai nostri auguri, va il nostro grazie".