CVetrano, sulla convocazione del tavolo di crisi nota di Obiettivo Città, Fratelli d'italia e Gruppo Misto

del 2020-04-25

Apprendiamo solo dalla stampa on line l’avvio di un cosiddetto tavolo di crisi per la ripresa della nostra città, voluto dal Sindaco e dal ViceSindaco, a cui hanno aderito i gruppi M5S, PD, Insieme si può e Ricominciamo Insieme, malgrado avessimo più volte sollecitato un percorso diverso, ma rimasto come al solito senza risposta.

Infatti, in riscontro ad un ambiguo invito, prima volutamente riservato solo a tre gruppi politici in rappresentanza di tutti, in un secondo momento esteso agli altri con la previsione però di appositi incontri singoli con ciascun capogruppo, e poi ancora un terzo per un incontro in aula consiliare, salvo poi essere immediatamente smentito dal Presidente del Consiglio Comunale, avevamo chiesto espressamente che il tema venisse trattato ed affrontato nella sede istituzionale per eccellenza, ossia il Consiglio Comunale, se necessario con l’ausilio delle Commissioni Consiliari Permanenti, che per regolamento hanno specifiche aree di studio e di intervento.

La nostra istanza era giustificata dalla problematicità attuale, dalla necessità di coinvolgimento di tutti i consiglieri e, in definitiva, dal fondamentale ripristino degli strumenti democratici previsti dalle norme. Riteniamo che ragioni di correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei cittadini, avrebbero suggerito tale percorso, ma di certo altri scopi ed ignote motivazioni hanno indotto a prediligere sedi riservate.

Evidentemente, non tutti i rappresentanti della nostra città sono ispirati dai medesimi principi. Ne prendiamo atto, constatando che si sono adottate forme nuove di confronto istituzionale non contemplate dallo Statuto e dal Regolamento Comunale e auspicando che questa iniziativa portata avanti in ordine sparso riesca in ogni modo a far risorgere la nostra città. Che il fine - insieme al risultato, aggiungiamo noi - possa giustificare i mezzi, poco trasparenti e democratici.

Con l’occasione, auguriamo buon 25 Aprile a tutti, in particolar modo a coloro che credono, vivono e lottano ogni giorno, non solo a parole, per quei valori che questa importante data incarna.

Angelina Abrignani (Fratelli D’Italia)

Rossana Ditta (Gruppo Misto)

Giuseppa Coppola (Gruppo Misto)

Ignazio Maltese (Gruppo Misto)

Calogero Martire (Obiettivo Città)

Giuseppe Curiale (Obiettivo Città)

Salvatore Stuppia (Obiettivo Città)

Vincenza Viola (Obiettivo Città)