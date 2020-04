Riaprire le attività ai tempi del COVID tra pannelli e protezioni. E Voi come vi state organizzando?

del 2020-04-27

L'adozione delle nuove norme che riguardano la sicurezza e la salute non solo del personale ma anche dei clienti, dopo la fine della quarantena, è il requisito fondamentale per la ripartenza economica. Tutte le aziende dovranno riadattare i loro spazi per garantire la cosiddetta "distanza sociale" e adottare una serie di accorgimenti per poter lavorare in totale sicurezza. "Bisogna usare, sapientemente, questi giorni per costruire da subito il giorno dopo." Questo è il motto cui tutto il mondo del lavoro deve ispirarsi. I cambiamenti saranno per certi versi radicali, e riguarderanno molti aspetti della vita quotidiana di un'azienda.

Affinché il cambiamento avvenga, ovviamente, le forze in campo devono essere diverse. Non solo le aziende e i lavoratori, ma sarà necessario anche il supporto dei sindacati e soprattutto del Governo centrale che dovrà trovare i giusti incentivi per una nuova ripartenza economica, diversa e sicuramente più tecnologica.

Le regole da seguire sono molte ma necessarie per la sicurezza di tutti. Il Corona virus ci farà compagnia finché non avremo il vaccino, di conseguenza fino ad allora dobbiamo conviverci e adattarci al nuovo modello di vita. È una sfida sicuramente epocale con il quale tutte le attività commerciali si dovranno confrontare. L'adozione di strumenti maggiormente in grado di garantire la clientela potrà, dunque, diventare la chiave del successo imprenditoriale.

In tanti a Castelvetrano sono già ripartiti adottando delle misure di sicurezza, mentre altri si stanno preparando in vista delle riaperture scaglionate previste, secondo quanto anticipato dal Conte ieri sera, tra il 4 Maggio, 18 Maggio e il primo Giugno. Quali sono le misure che avete adottato o che state adottando in vista della riapertura?

Raccontatecelo ai nostri microfoni spiegandoci come il COVID ha cambiato o cambierà la vostra attività lavorativa. Scriveteci o chiamateci al 3293838512.