"Anche i fidanzati e affini sono congiunti?" Sul web è polemica. Si apre uno spiraglio. Atteso chiarimento ufficiale

del 2020-04-27

Il dibattito su blog e social network è infervorato, dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte, durante la quale ha affermato che dal 4 maggio, saranno consentite le visite ai congiunti, rispettando la distanza di almeno un metro e indossando la mascherina.

La parola 'congiunti' è la più ricercata sui motori di ricerca, al momento in Italia: sono congiunti solo i parenti (genitori, nonni, zii, etc..) o si possono considerare congiunti anche i fidanzati e i compagni non conviventi? E gli amici?

Secondo quanto riportato dal giornale La Repubblica, il governo avrebbe dato una prima risposta positiva che include anche i fidanzati, ma presto vi sarà una precisazione con una circolare con cui saranno diffuse le risposte alle domande più frequenti (faq).

La questione è assai complessa, in quanto non vi sarebbe una definizione precisa nel nostro ordinamento giuridico e non includere i fidanzati, genererebbe un disparità. Il codice civile definisce i parenti e gli affini, mentre il codice penale, parla di "prossimi congiunti", includendo "gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.".

Resterebbero fuori quindi i fidanzati e i compagni, per i quali non vi è parentela di sangue o acquisita, ma indubbiamente rivestono un ruolo importante nella vita di una persona, che potrebbero trovare conforto e serenità nel rivederli.

Sebbene, nel 2016, il nostro ordinamento si sia allargato alle unioni civili, siamo lontani dalla considerazione delle unioni di fatto e dei fidanzamenti, seppur essi rappresentino una condizione assai diffusa. La fisionomia della nostra società è cambiata negli anni, e l'ordinamento non ha seguito in toto le modifiche avvenute dal punto di vista sociale e culturale.

Forse, però nella stesura del prossimo dpcm, il governo potrebbe rifarsi ad una sentenza della Cassazione, che ha riconosciuto come "congiunto" una fidanzata non convivente.

Si tratta della sentenza n.46351 del 16 ottobre - 10 novembre 2014, con la quale la Corte ha stabilito il diritto al risarcimento della fidanzata di un uomo vittima di un illecito: "è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate […] a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali".

Considerando anche questa sentenza, dal 4 maggio si potrebbero incontrare anche le coppie che non convivono e non hanno contratto alcun tipo di vincolo davanti allo Stato. Presto tutto sarà chiarito