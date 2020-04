Da Partanna all’America passando per la Germania gli “Scanzunati” emozionano il web con “Vinni la Primavera”

del 2020-04-27

Un abbraccio canoro dagli Usa a Partanna, passando per la Germania e il nord Italia, è quello che il gruppo partannese degli "Scanzunati" hanno voluto diffondere, con un'esibizione in videochiamata della canzone "Vinni la primavera". Lontani ma vicini, ce l'hanno messa tutta i componenti del gruppo, per realizzare questa clip, esibendosi ognuno da casa propria, registrando le parti con uno smartphone, rispettivamente Francesco Scimonelli da Bologna, Rocco Crinelli da Sesto San Giovanni, Pierangelo Viviano e Antonio Lampasona da Partanna, Nino Secchia da Regensburg in Germania, Giuseppe Nastasi da New York e Vito Cangemi da Varese.

"Con questo brano dialettale, abbiamo avuto la pretesa di far sentire a casa propria le migliaia di persone, che hanno dovuto lasciare la propria terra, la Sicilia, in cerca di un riscatto sociale. - hanno dichiarato i componenti degli Scanzunati - Abbiamo dedicato questo brano a noi stessi che siamo sparsi per il mondo."

Dopo una pausa di qualche anno, dovuta alla distanza fisica dei membri della band sparsi per il mondo, gli Scanzunati di Partanna hanno finalmente deciso di abbattere le barriere e di regalare un momento di spensieratezza e un messaggio di conforto a tutti coloro che, a causa della grave emergenza sanitaria che incombe nel nostro paese e in tutto il globo, sono costretti a stare lontano dai propri cari.

Da anni, il gruppo porta avanti, la tradizione folkloristica siciliana in versione divertente e spesso con strumenti arrangiati, dopo un attento lavoro di ricerca e studio di canzonette dialettali ormai dimenticate, in quanto tramandate esclusivamente per via orale.

Gli Scanzunati di Partanna più volte si sono esibiti nelle piazze, in occasione di sagre, notti bianche e feste di paese, ma non sono mancate le esibizioni nei pub e nei ristoranti, sempre seguite da un certo entusiasmo del pubblico presente.