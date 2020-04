Dall'Associazione "ProgettoTriscina" una donazione in favore di Protezione Civile e Croce Rossa

del 2020-04-27

Durante questa dura fase di emergenza, causata dal coronavirus, l'Associazione"ProgettoTriscina" vuole offrire il proprio contributo a favore della Croce Rossa di Castelvetrano e della Protezione Civile Regionale, decidendo di donare una cifra di denaro a supporto delle loro iniziative e a sostegno dei volontari che stanno impiegando tutte le loro forze per contrastare questo momento difficile di pandemia.

La Protezione civile regionale destinerà i soldi versati all'acquisto di dispositivi di protezione individuali, presidi ospedalieri e attrezzature per reparti di terapia intensiva, mentre la Croce Rossa penserà alle famiglie in difficoltà.

Il presidente Danimarca : "Un piccolo gesto per una grande causa, semplicemente per dimostrare la nostra solidarietà. La nostra Associazione ha deciso di non restare a guardare, ma ha voluto appoggiare i soccorritori della CRI e della Protezione Civile Regionale.

Vogliamo sentirci vicini a coloro che stanno combattendo faccia a faccia contro il nemico invisibile che ci ha paralizzati e vogliamo dire “Grazie” a queste istituzioni citate per il loro impegno quotidiano. Un impegno elevato e senza sosta profuso per il bene del Paese e a favore di coloro che hanno più bisogno "