Triscina, partita la scerbatura da parte del Comune. Prevista anche la bonifica del litorale

del 2020-04-27

(ph. https://www.scrivolibero.it/)

Stamattina a Triscina, sono iniziati i lavori di pulitura e discerbatura da parte del Comune di Castelvetrano. Trattasi di avori da eseguire per una adeguata bonifica della circonvallazione della borgata. "Un' operazione davvero necessaria - commenta il Presidente dell'Associazione ProgettoTriscina Enzo Danimarca - per far tornare percorribile e pulita la via della Magna Grecia, da tempo invasa da alberi sradicati che invadevano la corsia. Situazione problematica e critica, da tempo denunciata dalla nostra associazione.

Noto, comunque e con piacere che, finalmente, il Comune sta facendo la sua parte e per questo ringrazio personalmente il sindaco, dott. Enzo Alfano e l'assessore al ramo, dott. ssa Irene Barresi . È un intervento importante sia per la viabilità che per poter ripristinare il mercatino del Lunedì. Sono convinto che, anche in una fase così difficile che sta attraversando il nostro paese, c'è la volontà, da parte dell'amministrazione, di dare risposte concrete ai cittadini.

Telefonicamente sono stato, poi, rassicurato dall'assessore Barresi che i lavori di pulitura saranno effettuati in tutta la borgata e che, a breve, si interverrà anche per la pulizia e la bonifica del litorale di Triscina.

Continua l'opera di impegno da parte della nostra Associazione e rimango sempre a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione venga richiesta.