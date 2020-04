Con il bonus della Regione si potrebbero pagare anche bollette e affitti. C'è il primo ok all'Ars

del 2020-04-27

Le somme che la Regione destinerà ai Comuni (pari a 100 Milioni ad oggi non ancora erogati) essere pagate le bollette di luce, acqua e gas e anche l'affitto. Con i cento milioni stanziati dal governo Musumeci per aiutare le famiglie andate in crisi per l'emergenza Coronavirus potranno essere pagate le bollette di luce, acqua e gas e anche l'affitto.

Ciò sarà possibile grazie ad un emendamento approvato in commissione Bilancio all'Ars, sede in cui la legge Finanziaria regionale viene sottoposta all’analisi e alle modifiche richieste dai partiti.