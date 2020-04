Il post Covid a CVetrano tra "corteggiamenti" politici, alleanze e qualche "mal di pancia.."

del 2020-04-30

Dopo oltre 50 giorni di isolamento e di permanenza a casa, seppur con grande gioia per la moglie, dopo aver eseguito a casa tutti quei lavoretti che erano sospesi da alcuni anni e dopo aver rispolverato anche tanti libri che facevano bella mostra di sé negli scaffali della libreria e dopo ore di ascolto di trasmissioni radiofoniche e di visione di programmi televisivi intrisi di notizie politiche contrastanti e di bollettini di guerra da Coronavirus, mi ero convinto che il dopo Covid avrebbe cambiato il mondo, cambiato l’uomo e sarebbe riuscito a far emergere in lui tutti i lati positivi ed i buoni propositi e, tornando alla nostra realtà cittadina, avrebbe cambiato anche la cosiddetta “Politica”.

Niente di più utopico.

A Castelvetrano continua ad andare di moda il vecchio politichese, il dire e non dire, ma ciò che è più grave il dire di voler fare e il non fare, e, mentre tutti ci auguravamo dopo le elezioni un vero cambiamento, stiamo qui ad assistere invece, almeno come è mia impressione, alla lettura di una vecchia pagina di storia politica, non quella degli anni poco antecedenti al Covid-19, ma addirittura a quella degli anni ’70, ’80, ’90.

Infatti, a fronte di una maggioranza del partito che ha vinto nel Maggio 2019 la competizione elettorale amministrativa, il M5S, con l’elezione di 15 Consiglieri Comunali e con la nomina di sette Assessori ed il Sindaco (maggioranza più che bulgara), cosa fa il neo Sindaco dopo quasi un anno di “governo” di questa Città? … Ai primi mal di pancia di qualcuno del suo partito, invece di risolvere i problemi all’interno del suo schieramento, come farebbe un vero leader politico, alla vecchia maniera va a cercare altrove, insieme al suo fedele Vice, le sponde più morbide per continuare a mantenere comodamente le poltrone e gestire questa Città garantendo, sino ad ora, solo l’ordinaria gestione delle cose, senza dare alcun chiaro segnale di cambiamento e di innovazione.

Sulle indicazioni certamente della politica nazionale e per sua manifesta inesperienza politica e incapacità decisionale, il Sindaco ed il suo Vice, temendo il peggio per il venir meno della sua maggioranza in Consiglio Comunale (tre Consiglieri hanno abbandonato il gruppo del M5S), bussano alle porte di coloro che già si erano dichiarati loro amici nel periodo antecedente al Covid-19: il PD, ora gestito a Castelvetrano dal loro amico Calamia (il cui fratello, certamente ottimo funzionario, è stato chiamato dal Sindaco alla gestione degli affari generali e dell’aria amministrativa comunale), e due rappresentanti di altre due liste civiche di opposizione (tali almeno nel periodo ante Covid) e ciò per sopperire, almeno da vox populi, ai tre Consiglieri del loro partito che, sbattendo la porta, erano andati via.

Il tutto in barba alle rimaste opposizioni ed ai proclami elettorali con i quali il M5S aveva inchiodato al muro della vergogna tutti quelli che appartenevano agli altri partiti (senza alcuna distinzione) perché ritenuti inaffidabili, collusi e responsabili dello scioglimento del Comune per infiltrazione mafiosa.

Credevo, ma certamente mi sbagliavo e mi illudevo, che tutto forse sarebbe cambiato in questa Città tanto vituperata e martoriata, invece il Covid, mi piace riportare in parte un’espressione del caro amico Pietrangelo Buttafuoco, “si è presentato come quel pettine che sta tirando via tutti i nodi anche in politica” e, quindi, il dopo Covid, che mi illudevo avrebbe cambiato il mondo, l’uomo e la politica anche a Castelvetrano, invece ha riportato in luce tutti quelli che erano i nodi della vecchia politica: i compromessi, le ammucchiate, la spartizione forse anche di poltrone e di privilegi.

Ma ciò, forse, è solo una mia impressione, quella di un uomo che ha fatto politica nel passato perseguendo ideali di cambiamento e di riscatto e che ha sempre cercato di cogliere, anche nella politica, l’essenza delle cose e dell’uomo. Ma, oggi, mi chiedo (e questo è solo un mio interrogativo) il dopo Covid come sarà affrontato dalla politica a Castelvetrano? Quale sarà il futuro delle nuove generazioni e dell’economia cittadina?

Mi piacerebbe tanto che la “nuova classe dirigente politica” eletta ad amministrare la Città, invece di pensare solo al passato e di evidenziarne tutti gli errori, pensasse a rivoltare in meglio questa Città, munisse i cassetti del Comune di tanti progetti innovativi, si rendesse esecutrice di tante opere pubbliche anche con fondi europei e di seri interventi di manutenzione degli edifici pubblici, delle scuole, dei giardini, delle strade, delle piazze e di tutto il magnifico, ma ormai cadente, Centro Storico, rendesse Selinunte la cittadella più bella del mediterraneo e Triscina la più bella spiaggia siciliana con tante attività di ristoro e di accoglienza.

Insomma, prima speravo che il cambiamento della classe politica locale avrebbe pervaso la nostra Castelvetrano facendola brillare come tante stelle; invece, il dopo Covid ci riporta alla vecchia biasimevole politica. Scusate, ma le mie sono soltanto considerazioni rese ad alta voce, mentre, munito di autodichiarazione, passo da una stanza all’altra della mia casa, aspettando di ritornare a riveder le stelle, quelle però del firmamento.

Avv. Ennio Brillo