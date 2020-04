Alla scoperta delle edicole votive tra Castelvetrano e Selinunte. Storia, aneddoti e fede

di: Enzo Napoli - del 2020-04-28

In foto: Piantina Castelvetrano edicole votive

Sarà capitato a tutti di notare, sia nelle campagne che nel centro urbano, degli altarini con una immagine sacra all’interno. Si tratta di edicole votive, che sono di due tipi: con base in muratura e quasi sempre isolate dalle strutture murarie vicine, quelle rurali; sulle pareti delle abitazioni, quelle urbane.

Esse contengono sempre immagini di Santi, o di Gesù Cristo, o della Madonna e sono nate dall’esigenza di un singolo o di un gruppo di fedeli, che, per chiedere la protezione di un luogo (una casa od un latifondo agricolo), vi si volevano fermare davanti per una preghiera. A volta venivano erette anche come voto, per ringraziamento per una grazia ricevuta. Sono elementi architettonici sparsi, o posti quasi sempre in punti cruciali di un determinato percorso: incroci, luoghi di sosta, una porta di accesso alla città, pareti delle singole abitazioni, ecc. Come detto, si trovano sia in aperta campagna, sia all’interno delle città. Quelle collocate entro la città, poste il più delle volte nelle pareti delle abitazioni, aprendosi nello spazio collettivo, si trasformavano in luogo di culto della comunità circostante.

Le edicole, sia quelle rurali, che quelle urbane, che inizialmente erano composte in legno, poi in pietra o in marmo, sostenute da stipiti a colonnine o a pilastrini, oggi sono manomesse da elementi costituiti da materiali i più disparati: pietra intagliata, marmo, tufo, granito, intonaci, cemento, tegole o lamierini per le coperture, ferro per i piccoli cancelli, arricchiti all’interno da tessuti moderni, frange di fiori finti, lumini di plastica, ecc.

In queste poche note, parleremo brevemente soltanto di quelle urbane o che si trovano a poca distanza dal centro abitato. Quelle da noi individuate sono circa una trentina: hanno forme tutte diverse e misure che vanno dai cm 30-40 a diversi metri. Alcune di esse sono di antica origine, ma qualcuna è del secolo passato.

Quelle monumentali a Castelvetrano sono poche; ciò potrebbe essere dovuto alle buone condizioni economiche dei castelvetranesi dei secoli passati, che hanno costruito centinaia di chiese, sia nel centro urbano, che nelle campagne. Ovviamente le chiese erano più idonee al culto.

Distribuite nei vari ex feudi, sono state costruite oltre centotrenta chiese campestri, mentre nel centro urbano ne sono state costruite probabilmente oltre quaranta. Se questo numero sembra esagerato, va ricordato che sul sito di alcune chiese attualmente esistenti erano state costruite altre chiese, di cui non esistono neppure i ruderi.

La chiesa Madre è costituita dall’aggregazione di tre chiese preesistenti (Santa Maria Assunta, San Giorgio e Santa Chiara); la chiesa dell’Annunziata è stata preceduta da altre due chiese (San Gandolfo e la chiesa cinquecentesca); la chiesa di San Giovanni è stata preceduta da altra chiesa, che si trovava tra l’aula magna del Liceo Classico ed il suo cortiletto; in prossimità della chiesa di Sant’Antonio Abate, esistevano altre due chiese oggi scomparse, cioè la chiesa di San Rocco e la Chiesa di Santa Maria del Pensiero; potremmo elencarne altre!

Dicevamo che le edicole, o edicole-altari, a Castelvetrano sono una trentina. Noi crediamo di averle individuate quasi tutte, e le elenchiamo di seguito, per conservare la loro memoria. Ciò è necessario, in quanto, da dopo il sisma del 1968, molte di quelle antiche sono state abbandonate e di alcune di loro presto si potrebbero perdere le tracce. Vorremo far presente che, nonostante quelle antiche rischino di scomparire, ogni tanto, ancor oggi, ne viene costruita qualcuna nuova.

Prima di elencarle, vorremmo ricordare una grande nicchia che si trovava nel centro urbano, che potrebbe essere riconosciuta per edicola, cosa che non possiamo asserire con certezza. Si tratta di quella sullo spigolo del palazzo Venuti, prospiciente la piazza Principe di Piemonte. Da una stampa di fine ‘Ottocento e da cartoline d’epoca, si nota che quella apertura non aveva ingresso a raso terra, ma una base molto alta, che non poteva essere un gradino. L’eventuale grande nicchia poi è stata trasformata in porta, e oggi è vetrina di esposizione.

Per l’individuazione dei luoghi vedere la piantina.

0 – CRISTO IN CROCE: Incominciamo col numero 0, per segnalare un reperto, in pietra, con un Crocifisso scolpito entro una incavatura, ritrovato a Selinunte, che sicuramente è parte di una edicola votiva. Di esso si sconosce l’esatta ubicazione del luogo di origine all’interno dell’area archeologica, e, stranamente, si sconosce l’ubicazione attuale, perché nel dicembre del 2014 è stato trasportato a Mazara in occasione della mostra “Minima Sacra. Arte e devozione sulla Diocesi di Mazara del Vallo” e da allora non è più rientrata nel luogo di provenienza. È attribuita al XVI secolo, ma potrebbe essere anche molto più antica.

1 - ????: Sopra la porta del Campanile della chiesa Madre si nota una profonda nicchia, che indubbiamente nel passato doveva contenere una statua, andata perduta.

2 – CRISTO IN CROCE: L’edicola (affresco) potrebbe essere stata realizzata subito dopo la costruzione della galleria, cioè nel 1653. Dal 1970 al 2008, l’affresco è stato occluso da una tavola con una scena della Pietà, eseguita dal pittore Giuseppe Dolce. Rimossa la tavola, che oggi si trova al Calvario, il Crocifisso è stato restaurato dal pittore Francesco Titone.

3 – SANTA RITA: Precedentemente era dedicata a Maria Santissima; dovrebbe essere contemporanea all’affresco frontale; nel novembre 2008, dopo il restauro, è stata dedicata a Santa Rita, con la collocazione di una statuetta.

4 - ????: Piccolissima edicola sulla parete, tra i balconi, in alto, del palazzo Di Stefano-Sciacca. Si intravede appena una figura di un santo con un saio.

5 – SANTA TERESA?: L’edicola, costruita contemporaneamente al convento nel 1660, era ubicata entro la galleria, lato sinistro. Era simile a quella di Santa Rita. È stata distrutta, con le demolizioni, dopo il sisma del 1968. Non sappiamo se l’immagine di pertinenza sia l’affresco di Santa Teresa, staccato dalla parete, attualmente conservato dentro l’attuale sacrestia, o se contenesse una statuetta di San Giuseppe.

6 – CUORE DI GESU’: È un’edicola moderna a parete, fatta costruire pochi anni fà dallo scomparso Paolo Filippi, contiene una statuetta del Cristo.

7 – MARIA SS. DELLA MISERICORDIA: Semplice edicola a parete con piccola foto.

8 - ????: Non più esistente, si trovava nel vicolo Gallinai, a fianco di un oratorio. Era in tufo, artisticamente ben lavorata, con base e sopra una nicchia con colonnine laterali, sormontata da una conchiglia; era certamente una delle più antiche del centro urbano e conteneva una statua.

9 - MADONNA DEL ROSARIO: Piccolissima edicola a parete; contiene una foto.

10 - SAN GIOVANNUZZU: Domina la piazza Bixio; è la meglio conservata del vecchio centro urbano ed architettonicamente la più significativa. Nei margini laterali della parete, due lesene sorreggono un timpano. Nel centro una nicchia, accostata da due colonnine reggenti una trabeazione e protetta da un cancelletto, contiene una statuetta in marmo di San Giovanni, dello scultore Giuseppe Pisani (copia della statua di Antonello Gagini, posta nella omonima chiesa). Probabilmente, la parte bassa, originariamente non aveva la mensa, che potrebbe essere stata aggiunta nel 1888, data riportata in una epigrafe centrale. Recentemente, nello spazio antistante, è stata posta una statua di padre Pio, e, grazie alla buona manutenzione, è l’unica che conserva ancora la vecchia funzione.

11 - ???: Si trova dentro un cortile privato. E’ a parete, e, dopo quella di San Giovannuzzu, è la più elaborata. Riporta la data del 1792, conteneva un quadro; in anni recenti è stata trasformata in finestra, oggi tompagnata.

12 – MADONNA DELLA MISERICORDIA: Semplicissima edicola a parete, attualmente con immagine (estranea) della Madonna di Fatima.

13 – MADONNA DI LOURDES: È la ricostruzione fedele della grotta di Lourdes; è stata costruita nei primi anni Sessanta del secolo scorso, in memoria della siculo-americana “Celeste P. Errante né Cusa” (così riporta la dedica). La grotta, costruita con grossi blocchi di pietra e cemento, contiene l’altare e la nicchia, con la statua in marmo della titolare. E’ scomparsa la statua di Bernadette. Nonostante si trovi davanti l’ingresso di una RSA, nessuno se ne prende cura ed è in stato di totale abbandono.

14 – MADONNA DELL’IMMACOLATA: Una grande nicchia a parete contiene una statua in cartapesta a grandezza naturale della Madonna. Nei primi anni sessanta è stata restaurata dal pittore Giulio Noto.

15 – SAN GIOVANNI BATTISTA: Dopo la cessazione della peste del 1837, per ringraziamento fu costruita una edicola dedicata al santo, con una sottostante epigrafe, nel lato destro della Porta di Mare. Di essa non rimane alcuna traccia.

16 – CRISTO SOTTO LA CROCE: Semplice edicola di antica origine, ma rifatta circa trenta anni fa. Contiene un quadro moderno raffigurante Cristo che cade per il peso della croce, eseguito dal pittore Giulio Noto.

17 – MADONNA DELLE GRAZIE: Edicola a parete con piccola immagine.

18 – VOLTO DI GESU’: Piccola edicola a parete con foto.

19 - ????: Edicola a parete non più esistente.

20- SAN GIOVANNI: Edicola a parete, posta in alto, protetta da un vetro. Contiene statuetta di buona fattura, copia del Gagini.

21 – IMMACOLATA CONCEZIONE: Grande nicchia sul fianco nord della chiesa di San Bartolomeo. Contiene una graziosa statua di media grandezza, eseguita dallo scultore G. Pulone nel 1989. Recentemente è stata restaurata, dopo i danni causati da un incidente stradale.

22 – MADONNA DELLE GRAZIE: Isolata dalle abitazioni, di semplice fattura, contiene una statuetta. E’ stata costruita in ricordo della vecchia chiesa preesistente, demolita nel XIX secolo.

23 – SANTA BARBARA: Si tratta di un monumento dedicato alla protettrice dei minatori, eretto nel 1941. E’ costituito da un unico blocco granitico in cui si trovano i simboli del Genio Minatori ed una piccola nicchia protetta da cancelletto, attualmente vuota.

24 - ????: Singolare edicola costituita dall’involucro di una bomba sormontata da una croce; è posta a protezione di una postazione militare circostante l’aeroporto. È in stato di abbandono. Si trova lungo la Statale Castelvetrano-Campobello, lato destro, sopra il ciglio della strada.

25 – SAN GIUSEPPE: Edicola isolata con base, senza particolari di pregio. Contiene una statuetta di San Giuseppe col Bambino.

26 – MADONNA DI TINDARI: Piccola e semplice edicola a parete, contenente una statuetta della Madonna nera col Bambino.

27 – MADONNA DELLA PACE: Edicola moderna in muratura, isolata; si trova all’incirca di fronte l’omonima chiesa, demolita quasi un trentennio fa.

28 – MADONNA DEL ROSARIO: Edicola piccola semplice a parete, datata 1964; contiene tre statuette, costituenti il gruppo della Madonna del Rosario.

29- MARIA SS. DELLE MISERICORDIE: Edicola isolata di buona fattura e ben conservata. E’ stata eretta da Giuseppe Agate nel 1908, per grazie ricevute. Contiene un piccolo quadretto.

30 - ????: Edicola evidenziata in una vecchia pianta della città di Castelvetrano ubicata, nello spazio delle attuali palazzine. Non abbiamo altre notizie.

Probabilmente, nel centro urbano ne saranno esistite altre, che sono scomparse da tempo, di cui non abbiamo notizie documentate.

Concludiamo, ricordandone due nella borgata di Marinella.

Una si trova vicino la Scuola elementare, ed è dedicata a SAN GIUSEPPE; l’altra, dedicata alla MADONNA DI GIBILMANNA, è collocata nello sperone tra la fine della via Scalo di Bruca e l’inizio della via Usodimare. Pare che la nascita di questa edicola si debba a dei marinai provenienti da Cefalù, devoti alla Madonna di Gibilmanna. Si racconta che l’attuale statuetta era una delle tante poste a prua di una barca di pescatori. In un periodo di scarso pescato, il proprietario della barca, in un momento di rabbia, la buttò al mare. Dopo poco tempo, la statuetta fu ritrovata sulla battigia e nel luogo del ritrovamento fu costruito un altarino in pietra, trasformato poi nell’edicola che oggi vediamo.