Fase 2. Musumeci chiederà maggiori aperture a Conte per circoli sportivi e parrucchieri

del 2020-04-27

Il governatore della regione Siciliana, Nello Musumeci non è soddisfatto delle misure annunciate dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, ieri sera e ha intenzione di chiedere alcune deroghe. Secondo le anticipazioni del giornale La Repubblica, le deroghe riguarderebbero i parrucchieri e i barbieri, per i quali la riapertura sarebbe prevista con l'uso della mascherina e solo su prenotazione.

Potrebbero riaprire prima anche i circoli ed alcuni centri sportivi, evitando le docce negli spogliatoi, sempre su prenotazioni e per poche persone alla volta.

Che la Sicilia non sia nelle stesse condizioni della Lombardia, è evidente. Probabilmente, la riapertura graduale omogenea non è una migliore scelta, anche se prudenziale. Da ieri sera, sono tanti gli imprenditori che protestano e lamentano disagi.

La chiusura di fatti sta penalizzando molto la nostra regione, che non spicca di certo per le attività produttive, come al nord. I settori più danneggiati riguardano i campi economici più sviluppati in Sicilia, quali il turismo e le attività ricettive in genere, che pagheranno caro il lockdown.